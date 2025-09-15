Barrul luchará por el título Iberoamericano en León

Barrul, en el combate en el que se proclamó campeón de España ante Raúl Zabala.

Barrul quiere más. Después de proclamarse campeón de España del peso super gallo en el pasado mes de junio, el púgil leonés quiere volver a hacer historia en casa.

El boxeador capitalino ha anunciado este lunes que peleará, también en León, por el título WBA Iberoamericano para lograr ser el mejor púgil de su peso en toda la esfera hispanohablante.

Con una fecha aún por determinar, Barrul quiere seguir con su impresionante camino como profesional, donde cuenta con ocho victorias en sus ocho combates.

Enfrente estará el colombiano Fran Mendoza, residente en España, que ha ganado 20 de sus 21 combates como profesional, seis de ellos por KO, por lo que será un nuevo reto para Barrul.

