La leonesa Mercedes González. L.N

Del atletismo al ciclismo: el Eneicat ficha a una atleta del Sprint

Mercedes González cambiará los clavos por las calas y se enrolará en el filial del equipo leonés de ciclismo, el Abadiño, con el reto de competir con el Eneicat en dos años

Viernes, 8 de agosto 2025, 14:23

Paso importante en la carrera deportiva de la leonesa Mercedes González, que cambiará el atletismo por el ciclismo. La atleta leonesa de 23 años es la apuesta del Eneicat CM Team para 'leonesizar' su roster de cara a las próximas temporadas.

El Eneicat CM Team ha fichado a la atleta leonesa, que ya cuenta con un gran fondo en la pista, para enrolarse en el Abadiño, equipo de desarrollo del Eneicat, la próxima temporada y así poder dar pasos hacia la cima del ciclismo femenino nacional.

Desde el equipo leonés destacan las enormes cualidades físicas de González, que buscará pulir otros aspectos claves en el mundo del ciclismo para poder dar el salto con todas las de la ley al circuito UCI con el Eneicat CM Team en el año 2027, según las previsiones con las que cuentan en la propia formación leonesa.

De esta manera, el equipo leonés busca tener integrantes de la tierra en el pelotón dando la oportunidad a una Mercedes González que, a sus 23 años, da este cambio en su trayectoria deportiva para tratar de hacerse un hueco en el Eneicat además de formarse y crecer en el mundo del ciclismo.

