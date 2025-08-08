leonoticias - Noticias de León y provincia

Marcos García Peñacoba.

Marcos García Peñacoba convocado para el Mundial juvenil de Egipto

La convocatoria llega tras la baja por lesión de David Failde, portero del Bidasoa Irún, que sufre una contractura en el isquiotibial

León

Viernes, 8 de agosto 2025, 10:45

El joven portero Marcos García Peñacoba, tercer guardameta del primer equipo del Abanca Ademar León y formado en nuestra cantera, ha sido convocado por la selección española juvenil para disputar el Mundial de Egipto 2025, tras la baja por lesión de David Failde, portero del Bidasoa Irún, que sufre una contractura en el isquiotibial.

Marcos se unirá en la expedición nacional a otros dos jugadores con raíces leonesas: Sergio Sánchez Vidal, jugador del Ademar; y Aldo Pagliotta, actual integrante del Benfica portugués, formado en la cantera Ademarista de León.

El técnico del primer equipo, Dani Gordo, ha destacado que «es una alegría ver cómo nuestros canteranos siguen aportando talento a los equipos nacionales. Marcos se lo merece por su trabajo constante, su actitud y su compromiso diario. Es un orgullo para el club».

