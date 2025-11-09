Isaac Llamazares inaugura la exposición «El Deporte Leonés», un homenaje visual a ocho años de pasión deportiva La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 15 de noviembre, reúne 21 fotografías que reflejan pasión, historia e identidad

El fotógrafo leonés Isaac Llamazares inauguró el pasado lunes la exposición «El Deporte Leonés» en la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados (A.PE.JU) de Trobajo del Camino, una muestra que recoge ocho años de trabajo y compromiso con la memoria deportiva de la provincia.

La exposición, que permanecerá abierta al público hasta el 15 de noviembre, reúne 21 fotografías que reflejan la pasión, la historia y la identidad del deporte leonés a través de algunos de sus principales referentes. Entre las imágenes seleccionadas, destacan escenas del Abanca Ademar León, la Cultural y Deportiva Leonesa en sus secciones masculina, femenina y de baloncesto, así como la lucha leonesa, símbolo de la tradición deportiva de la provincia.

Un homenaje al deporte leonés

Durante el acto de inauguración, Isaac Llamazares destacó que esta exposición «es un homenaje a todos los deportistas, clubes y aficionados que hacen grande el deporte leonés, dentro y fuera de los focos». El autor explicó que las imágenes recogen momentos de esfuerzo, emoción y orgullo que, juntos, construyen una parte esencial de la identidad de León.

Llamazares, que lleva casi una década documentando la actualidad deportiva provincial, definió la muestra como «un repaso visual a la historia reciente del deporte leonés a través de mi mirada y mi foco». También adelantó que el proyecto continuará creciendo con nuevas series fotográficas que verán la luz en futuras ediciones.

Desde A.PE.JU. quisieron agradecer al fotógrafo su compromiso con la cultura y el deporte local, y destacaron el valor de la exposición como espacio para poner en valor el talento leonés y su vínculo con la sociedad.

La muestra «El Deporte Leonés» puede visitarse hasta el 15 de noviembre en el salón de actos de A.PE.JU. (Trobajo del Camino) en horario de tarde, con entrada libre hasta completar aforo.