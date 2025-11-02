leonoticias - Noticias de León y provincia

Isaac Llamazares rinde homenaje al deporte leonés con una exposición fotográfica

La inauguración está prevista para este lunes en la sede de Apeju en Trobajo del Camino

Domingo, 2 de noviembre 2025, 12:20

El próximo 3 de noviembre se inaugurará en la sede de Apeju la exposición 'El deporte leonés', del fotógrafo leonés Isaac Llamazares, una muestra que podrá visitarse hasta el 15 de noviembre y que recoge ocho años de trabajo documentando la actividad deportiva de la provincia.

La exposición, que podrá visitarse del 3 al 15 de noviembre en la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados (Apeju) de Trobajo del Camino, reúne una selección de imágenes que reflejan la pasión, la historia y la identidad de los principales clubes y disciplinas deportivas leonesas.

En este recorrido visual, Llamazares rinde homenaje a equipos y deportistas que forman parte del patrimonio deportivo de la ciudad, entre ellos el Ademar León, la Cultural y Deportiva Leonesa, la Cultural y Deportiva Leonesa de baloncesto la lucha leonesa.

El autor describe esta exposición como «un repaso a la historia reciente del deporte leonés a través de mi mirada y mi foco». Llamazares también adelanta que el proyecto cuenta con una ampliación que no ha podido incluirse en esta ocasión por limitaciones de espacio, pero que espera poder mostrar en futuras ediciones.

Finalmente, el fotógrafo ha querido agradecer a Apeju por ofrecerle una segunda oportunidad de exponer en su sede, permitiendo que el público leonés pueda disfrutar de esta mirada comprometida con el deporte de su tierra.

