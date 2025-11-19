Undabarrena: «Somos la Ponferradina y tenemos que ganar en cualquier campo»

Borja Pérez Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:28 Comenta Compartir

Eneko Undabarrena analizó este miércoles la situación que atraviesa la Deportiva tras empatar ante el Lugo y sumar su segundo empate consecutivo, aunque manteniendo la racha de siete partidos sin perder.

El jugador, imprescindible para Estévez desde su llegada, habló sobre el juego reactivo de su equipo en muchas ocasiones, dejando claro que «si no eres tremendamente superior al rival, creo que en ocasiones monopolizar la posesión lleva muchos más riesgos que beneficios.». «Hay posesiones muy largas que parece que monopolizan el balón y realmente son posesiones un poco más estériles. Existe una diferencia entre jugar bien, jugar mal o jugar bonito o a lo que a cada uno me gusta».

La madurez del equipo

Undabarrena valora positivamente a la Ponferradina, admitiendo que «somos un equipo que cuando el balón está en juego jugamos a un ritmo muy alto. El equipo ha dado un paso adelante en cuanto a madurez. Acabamos los partidos reventados, pero creo que eso es bueno».

Sobre el próximo rival, el Celta Fortuna, Eneko confiesa que «es un filial que particularmente a mí es de los filiales que más me gusta cómo juega al fútbol. Es un equipo que juega muy bien con balón, que puede darte una sensación de agobio muchas veces, pero que también con relativa poca posesión se les puede hacer mucho daño».

Sin querer enfocarse mucho en el final del camino, el jugador deja claro en varias ocasiones que «esto es muy largo», aunque a su vez reconoce que «todo lo que sea sumar te deja mucho más cerca de los objetivos».

En todo caso, a pesar del mal inicio de la temporada que se ha ido remontando paulatinamente, Undabarrena concluyó admitiendo que «vamos a ganar porque somos la Ponferradina y tenemos que ganar a cualquier campo.»

