Barrios y Llorente se suben a una selección que lidera Lamine

Javier Varela Viernes, 3 de octubre 2025, 11:39

Luis de la Fuente ha dado a conocer la relación de 26 futbolistas que se medirán ante Georgia y Bulgaria con el objetivo de mantener el liderato en su camino hacia el Mundial del próximo año. Para conseguir el billete, y pese a tener la repesca asegurada en cualquier caso debido a su subcampeonato en la Liga de Naciones, Luis de la Fuente vuelve a apostar por una línea continuista, aunque con atractivas novedades como Marcos Llorente y Pablo Barrios, que deben aportar aire fresco a un bloque que funciona como una familia, una de las premisas por las que siempre s eha regido el seleccionador para confeccionar las convocatorias. Sorprende la ausencia del capitán de la selección Álvaro Morata, que sí estuvo en la última cita del pasado mes de agosto.

La selección buscará en estos dos partidos en casa dejar casi certificado el billete para el Mundial, una cita que no se pierde desde 1974 y que afronta ahora como candidata al título tras haber conquistado la pasada Eurocopa y alcanzar la final de la UEFA Nations League el pasado mes de junio. España, que ya suma seis puntos tras sus victorias ante Bulgaria y Turquía, se enfrentará el sábado 11 de octubre contra Georgia en el Estadio Martínez Valero de Elche y de nuevo ante Bulgaria, en el José Zorrilla de Valladolid el martes 14, ambos a partir de las 20.45 horas. La concentración empezará el lunes 6 de octubre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde los convocados por el seleccionador estarán citados a partir de las 20.00 horas.

La convocatoria

Porteros: Unai Simón, David Raya, Álex Remiro.

Defensas: Marcos Llorente, Pedro Porro, Robin Le Normand, Dean Huijsen, Dani Vivian, Pau Cubarsí, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Centrocampistas: Rodrigo Hernández, Martín Zubimendi, Álex Baena, Pedri, Mikel Merino, Dani Olmo, Pablo Barrios y Aleix García.

Delanteros: Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Samu, Yéremy Pino, Jorge de Frutos y Jesús Rodríguez.