leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lamine Yamal, durante el partido ante el PSG. Afp

Lamine Yamal recae de su lesión

El futbolista estará entre 2 y 3 semanas de baja y se perderá los encuentros con España tras ser convocado esta mañana

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:52

Comenta

Lamine Yamal no estará en el Sánchez Pizjuán para el partido del Barcelona ante el Sevilla. El futbolista azulgrana vuelve a tener molestias en el pubis, según informó el Barcelona a primera hora de la tarde en un comunicado. La entidad azulgrana señala que el '10' estará alrededor de dos o tres semanas fuera de los terrenos de juego.

La noticia llegó horas después de que el seleccionador español, Luis de la Fuente, lo convocara para los próximos encuentros ante Georgia y Bulgaria, valederos para la clasificación para el Mundial del 2026.

Lamine Yamal ya se perdió cuatro encuentros, tres de Liga -Valencia, Getafe y Oviedo- y una de Champions -Newcastle- por sus problemas en el pubis y reapareció el pasado domingo disputando media hora contra la Real Sociedad.

El pasado miércoles jugó los 90 minutos en el duelo de Champions contra el PSG y no terminó el partido ante los parisinos con buenas sensaciones y ahora ha trascendido que no estará a disposición de Hansi Flick. Este viernes ha regresado a la enfermería azulgrana y no viajará mañana con la expedición culé y tampoco atenderá los compromisos con la selección en este parón internacional.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una disputa familiar en un pueblo de León acaba con una denuncia por lesiones e injurias
  2. 2 El «caos» de Buscyl en León: pérdida de viajes, retrasos y exceso de aforo en el alfoz
  3. 3 El pueblo de León que despide el verano con Panorama y un cartel de lujo
  4. 4 Así son los seis baños públicos y gratis que ya funcionan en los barrios de León
  5. 5 Fallece Menchu Manzano, la insurgente manola blanca de León
  6. 6 La librería de León que cumple 80 años y mantiene vivo el legado de su fundador
  7. 7 Detienen a un hombre que asaltó dos viviendas en un pequeño pueblo leonés
  8. 8 La Comisaría de León, «al borde del colapso»: sin espacio y descartan comprar un local enfrente
  9. 9 Arde un nuevo contenedor en la capital de León en menos de 24 horas
  10. 10 PP y Vox se unen para tumbar una consulta popular por la autonomía leonesa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Lamine Yamal recae de su lesión

Lamine Yamal recae de su lesión