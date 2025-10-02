leonoticias - Noticias de León y provincia

Sergio Benito, en un partido con la Deportiva. Mario de la Torre
Fútbol | Deportiva

La RFEF castiga de nuevo a la Deportiva con un viernes

El conjunto berciano jugará por segunda vez el primer partido de la jornada fuera del fin de semana

Dani González

Dani González

León

Jueves, 2 de octubre 2025, 16:27

Es el horario más complicado para que el aficionado pueda acudir al estadio o, incluso, para seguir el partido por la televisión. Pero la RFEF lo mantiene en su hoja de ruta para Primera RFEF y la Deportiva lo volverá a sufrir.

El conjunto berciano, por segunda vez en nueve jornadas, jugará el viernes. Ya lo hizo ante el Guadalajara en El Toralín (1-3) y lo volverá a hacer en la novena jornada.

Los de Fer Estévez visitarán el Romano José Fouto el viernes 24 de octubre para medirse, a partir de las 19:00 horas, a la AD Mérida en un partido que, pese a lo atractivo del desplazamiento a la ciudad emeritense para los aficionados ponferradinos, se complica por la ubicación en el calendario del encuentro.

