Primera salida con ilusión y optimismo El Atlético Astorga visita al Salamanca UDS en un partido que buscará vencer para sumar sus tres primeros puntos en la categoría

Imagen de un partido entre el Atlético Astorga y el Salamanca UD

Borja Pérez Sábado, 13 de septiembre 2025, 11:38

Momento idóneo para que el Atlético Astorga demuestre que no ha llegado por casualidad a la Segunda Federación. Los maragatos, tras el cruel debut en casa frente al Real Ávila en el que cayeron 1-3, afrontan su primer desafío lejos de su feudo, en busca de sumar los tres primeros puntos de su casillero.

El duelo se disputará este domingo (12:00 horas) en el Helmántica, donde aguarda el Salamanca UDS, conjunto que consiguió ascender desde Tercera Federación hace ya dos temporadas y el curso pasado logró mantenerse, mismo objetivo que peseguirán los maragatos esta campaña.

El Atlético Astorga, que todavía sigue en proceso de adaptación de cara a integrar a los nuevos futbolistas que han llegado en el mercado de fichajes, buscará seguir afianzándose en la categoría para coger el ritmo necesario para competir.

De momento, todo pasa por intentar conseguir la primera victoria fuera de casa, algo que por momentos se complicó la pasada temporada, siendo el principal debe en algunos tramos de la temporada para el conjunto verde.

Desafío de peso

Enfrente, espera el Salamanca UDS, que llega al partido tras empatar el primer encuentro ante el Bergantiños (2-2), en un duelo donde fueron por debajo hasta en dos ocasiones y acabaron logrando firmar tablas.

Partido de mucho peso para los maragatos, que cuentan con la oportunidad de poder dar el primer golpe sobre la mesa y no arrastrar la presión de irse de vacío en sus dos partidos de estreno en la categoría.