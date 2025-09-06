Un estreno infeliz para el Astorga

Dani González León Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Un estreno no deseado. El Atlético Astorga no pudo con el Real Ávila y cayó por un contundente 1-3 ante el conjunto abulense, que supo aprovechar sus ocasiones para penalizar a los maragatos en su debut en Segunda RFEF.

Atlético Astorga Martín; Selles, Manso, Pedro, Jesu Jiménez; Canito, Albertín; Ayub, Adri, Nistal; Mario 1 - 3 Real Ávila Óscar, Sebas, Pascual, Vitolo, Runy (Doumbia, min. 75), Sissé, Pérez (Lorenzo, min. 75), Markel, Serrano (Sarr, min. 86), Fer Díaz (Pedro Luz, min. 75), Urbina Goles 0-1, min. 58, Serrano. 0-2, min. 74, Sissé. 0-3, min. 89, Lorenzo. 1-3, min. 90+4, Ceinos.

Árbitro Borja Cardoso (Colegio Gallego). Mostró amarilla a Nistal y a Ayub por parte del Atlético Astorga y a Óscar y a Vitolo por parte del Real Ávila.

Incidencias La Eragudina. Jornada 1 del grupo 1 de Segunda RFEF.

Con la ilusión del debut y un once que alternaba las caras ya conocidas con otras nuevas, el Atlético Astorga se encomendó a su casa, a La Eragudina, para comenzar con buen pie ante una de las revelaciones del pasado curso, el Real Ávila, que alcanzó la fase de ascenso.

El choque empezó con igualdad, con los dos conjuntos tratando de dominar el encuentro - estilo de fútbol de ambos equipos - pero, quizá, con el conjunto abulense teniendo algo más de capacidad para pisar área rival.

El choque se animó tras unos primeros minutos de lógico tanteo y las ocasiones se sucedieron en ambas áreas, sin llegar a subir ningún gol al marcador de La Eragudina para inaugurar la temporada en la primera parte.

El conjunto astorgano no salió especialmente bien del descanso. El Ávila fue mejor en los primeros minutos de la reanudación, con varias llegadas peligrosas hasta que Gonzalo Serrano aprovechó un balón en el área para poner el 0-1.

Trató de recuperarse el Astorga, pero el marcador favorable y la tranquilidad de esta situación le dio todavía más fuerza a un equipo abulense que, a las puertas del último cuarto de hora de juego, anotó el 0-2.

Este gol fue una losa para los de Lago, que encajaron el tercero a las puertas del tiempo añadido, periodo en el que pudieron maquillar el marcador con el tanto de Ceinos para firmar el definitivo 1-3.

