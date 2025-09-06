leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pausa de hidratación en el partido. Real Ávila
Fútbol | Segunda RFEF

Un estreno infeliz para el Astorga

El conjunto maragato cae con contundencia ante el Real Ávila, más eficaz y acertado en las ocasiones de las que dispuso

Dani González

Dani González

León

Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:16

Un estreno no deseado. El Atlético Astorga no pudo con el Real Ávila y cayó por un contundente 1-3 ante el conjunto abulense, que supo aprovechar sus ocasiones para penalizar a los maragatos en su debut en Segunda RFEF.

Atlético Astorga

Atlético Astorga

Martín; Selles, Manso, Pedro, Jesu Jiménez; Canito, Albertín; Ayub, Adri, Nistal; Mario

1

-

3

Real Ávila

Real Ávila

Óscar, Sebas, Pascual, Vitolo, Runy (Doumbia, min. 75), Sissé, Pérez (Lorenzo, min. 75), Markel, Serrano (Sarr, min. 86), Fer Díaz (Pedro Luz, min. 75), Urbina

  • Goles 0-1, min. 58, Serrano. 0-2, min. 74, Sissé. 0-3, min. 89, Lorenzo. 1-3, min. 90+4, Ceinos.

  • Árbitro Borja Cardoso (Colegio Gallego). Mostró amarilla a Nistal y a Ayub por parte del Atlético Astorga y a Óscar y a Vitolo por parte del Real Ávila.

  • Incidencias La Eragudina. Jornada 1 del grupo 1 de Segunda RFEF.

Con la ilusión del debut y un once que alternaba las caras ya conocidas con otras nuevas, el Atlético Astorga se encomendó a su casa, a La Eragudina, para comenzar con buen pie ante una de las revelaciones del pasado curso, el Real Ávila, que alcanzó la fase de ascenso.

El choque empezó con igualdad, con los dos conjuntos tratando de dominar el encuentro - estilo de fútbol de ambos equipos - pero, quizá, con el conjunto abulense teniendo algo más de capacidad para pisar área rival.

El choque se animó tras unos primeros minutos de lógico tanteo y las ocasiones se sucedieron en ambas áreas, sin llegar a subir ningún gol al marcador de La Eragudina para inaugurar la temporada en la primera parte.

Resultados y clasificación del grupo 1 de Segunda RFEF

El conjunto astorgano no salió especialmente bien del descanso. El Ávila fue mejor en los primeros minutos de la reanudación, con varias llegadas peligrosas hasta que Gonzalo Serrano aprovechó un balón en el área para poner el 0-1.

Trató de recuperarse el Astorga, pero el marcador favorable y la tranquilidad de esta situación le dio todavía más fuerza a un equipo abulense que, a las puertas del último cuarto de hora de juego, anotó el 0-2.

Este gol fue una losa para los de Lago, que encajaron el tercero a las puertas del tiempo añadido, periodo en el que pudieron maquillar el marcador con el tanto de Ceinos para firmar el definitivo 1-3.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Instalan un nuevo radar en una carretera autonómica leonesa
  2. 2 Se originan cinco nuevos incendios en la provincia de León
  3. 3 Se declara un incendio en plena noche en El Bierzo
  4. 4 Una exconcursante de Supervivientes cierra su hotel canino en León
  5. 5 Un juez perdona 2 millones de euros a un matrimonio de León arruinado por la crisis de 2008
  6. 6 Una calle de León recupera la vida con la apertura de dos bares en septiembre
  7. 7 Un hombre de 58 resulta herido en un choque en León
  8. 8 Un herido en una colisión entre un turismo y un tractor en un pueblo de León
  9. 9 Desmantelan un punto de venta de droga en pleno centro de León
  10. 10 Herido un menor de 13 años atropellado en un pueblo de León

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Un estreno infeliz para el Astorga

Un estreno infeliz para el Astorga