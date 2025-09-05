«El objetivo es salvarnos y ser de Segunda RFEF durante muchas temporadas»

Dani González León Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:17 Comenta Compartir

Fue el héroe del ascenso en 2014, anotando el gol que llevó al Atlético Astorga a Segunda B y ahora, once años después, fue el artífice de la llegada a Segunda RFEF como entrenador. José Luis Lago (1981) es uno de esos hombres que merece el calificativo de leyenda en Astorga, donde cumple su cuarta temporada en el banquillo La Eragudina.

«Han sido dos ascensos bonitos y complicadas. Es una categoría muy difícil, de la que cuesta mucho salir. No me puedo quedar con uno», expone Lago a leonoticias, que afronta esta temporada «con mucha responsabilidad» sabiendo que la Segunda RFEF es «tan bonita como complicada».

«Sentimos también mucha satisfacción después de culminar un proyecto a medio plazo. Hay que agradecer la confianza y el tiempo que nos han dado», señala Lago, que ahora trabaja en crear un equipo «competitivo» para «asentar» al Atlético Astorga en esta nueva categoría.

El papel de La Eragudina

«El objetivo es salvarnos y que seamos de Segunda RFEF durante muchas temporadas», continua el técnicode los maragatos, que pone en valor el papel de La Eragudina: «Muchas de nuestras opciones pasan por hacernos fuertes en casa». Máxime, señala, en una temporada con rivales de la solera del Numancia o históricos de Segunda B como el Coruxo o el Marino, además de un gran número de filiales: «Tendremos que dar nuestra mejor versión».

Para ello, han aunado juventud y veteranía, fichando a futbolistas «con hambre e ilusión», en algunos casos con experiencia en la categoría y manteniendo a algunos de los jugadores que más años llevan en el cuadro astorgano.

Pero, ¿cómo conseguir la permanencia? Lago apuesta por «evolucionar» y, desde los pilares en los que se fundamentó el ascenso, crecer siendo «competitivos, agresivos y valientes» para tener opciones de ganar en cada partido pero «siendo conscienets de que habrá momentos en los que habrá que sufrir».