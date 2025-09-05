leonoticias - Noticias de León y provincia

Fran González entrenando esta semana con España. @franglez1

El portero leonés Fran González es titular con España ante Chipre

El guardameta del Real Madrid sale en el once inicial de la selección nacional sub-21 en el partido de clasificación para el europeo de 2027

Alberto P. Castellanos

Alberto P. Castellanos

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:34

El joven guardameta leonés Fran Gonzalez da otro importante paso en su carrera deportiva al salir como titular en el once que enfrenta a España contra Chipre en su camino hacia el europeo de 2027.

A sus 20 años, el portero había vuelto a ser convocado con la Selección Española, al frente de sus nuevo seleccionador David Gordo, que ahora lo incluye en su primer partido oficial.

El jugador leonés milita actualmente en el Real Madrid Castilla que entrena Álvaro Arbeloa.

El siguiente partido de clasificación para el torneo continental, tras el de este 5 de septiembre en Soria ante Chipre, será el martes 9 de septiembre en Pristina, capital de Kosovo.

