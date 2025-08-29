El leonés Fran González volverá a vestir la elástica de la Selección El meta del Real madrid ha sido convocado por la Selección sub-21 que dirige David Gordo

El joven guardameta leonés Fran Gonzalez sigue dando pasos firmes en su trayectoria como futbolista profesional. A sus 20 años, el portero ha vuelto a ser convocado con la Selección Española, esta vez en la sub-21.

David Gordo, nuevo seleccionador de la 'rojita', ha compartido este viernes su primera lista de 23 futbolistas, entre los que se encuentra el leonés, que actualmente milita en el Real Madrid Castilla a las órdenes de Álvaro Arbeloa.

Clasificación para el Europeo

Llamado a ser el portero titular del filial blanco esta temporada para conseguir la continuidad que no ha podido tener en su periplo como tercer portero del primer equipo, Fran González empieza una nueva temporada con la emoción que supone regresar al combinado nacional.

Lo hará para disputar los partidos de clasificación para el Europeo sub-21 que se llevarán a cabo el próximo 5 de septiembre -ante Chipre en Soria- y el martes 9 ante Kosovo -en Pristina-.

No será una tarea fácil la de hacerse un hueco bajo palos, pues deberá competir con el guardameta del Granada Ander Astralaga y con el colchonero Salvi Esquivel.

Aun así, tras cumplir el pasado mes de abril su sueño de debutar con el primer equipo dekl Real Madrid, ahora afronta una nueva temporada ilusionante a la que se suma este incentivo internacional.