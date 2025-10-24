leonoticias - Noticias de León y provincia

El partido por los incendios recauda más de 32.000 euros

Cultural, Ponferradina, Zamora y Ourense se unieron en esta iniciativa solidaria con un doble partido disputado el pasado 24 de septiembre

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 12:36

Más de 32.000 euros para los afectados por los incendios. La iniciativa solidaria 'Dolor y Rabia' impulsada por la Cultural y Deportiva Leonesa y la SD Ponferradina a la que se sumaron amora y Ourense ha recaudado este importe.

Así lo ha anunciado este viernes la Cultural, un mes después exactamente de la disputa de ese cuadrangular solidario en el Reino de León que tuvo lugar el pasado 24 de septiembre.

El club leonés ha agradecido la difusión de evento por canales oficiales de LaLiga y la RFEF, además de su emisión en Teledeporte que, explican, ha ayudado a aumentar la cantidad recaudada para este fin.

