Richi en un choque con el Olímpico.

El Olímpico de León confía en Richi Melón para el primer equipo

El entrenador seguirá hasta final de temporda al frente del conjunto de Segunda Federación para lograr la permanencia

Leonoticias

Leonoticias

León

Martes, 25 de noviembre 2025, 10:30

Comenta

El Club Olímpico de León comunica oficialmente que Ricardo, 'Richi' Melón asumirá la dirección del primer equipo femenino, ocupando el puesto de entrenador principal hasta final de temporada.

Richi, con la experiencia en el equipo filial y un profundo conocimiento de la estructura deportiva del club, afronta este nuevo reto con la máxima ilusión y compromiso.

Junto a él estará Héctor Rodríguez, que se incorpora como segundo entrenador del primer equipo, reforzando un cuerpo técnico que buscará dar continuidad al trabajo realizado y seguir impulsando el crecimiento del conjunto.

Como consecuencia de estos movimientos internos, el equipo femenino de Tercera RFEF contará con un nuevo cuerpo técnico:

Carlos Beneitez Blanco será el primer entrenador.

Guillermo Hernández desempeñará las funciones de segundo entrenador.

El Club Olímpico agradece la predisposición y profesionalidad de todos los técnicos implicados en esta reestructuración, y confía en que estos cambios contribuirán a seguir fortaleciendo el proyecto deportivo y formativo de la entidad.

