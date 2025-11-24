Jornada positiva para los equipos leoneses: solo un pinchazo y en un derbi Pleno de victorias entre las chicas y el Clínica Ponferrada sigue imparable ante rivales de empaque

Jornada prácticamente perfecta para los principales equipos de la provincia de León en la que solo el Atlético Bembibre perdió, aunque lo hizo en un choque fraticida ante el CD La Virgen del Camino.

Las chicas repitieron pleno -con el descanso del Cleba- y el baloncesto sigue estando de moda en Ponferrada.

Deportivo B 0-3 Olímpico

El Olímpico de León sumó una trabajada victoria ante el filial del Deportivo de la Coruña en Abegondo y logra alejarse de las posiciones de descenso.

Las chicas de Richi Melón completaron un gran partido, no exento de sufrimiento, en el que supieron aprovechar sus ocasiones de la mano de una increíble Albiol, que firmó un épico hat-trick.

Colegios Diocesanos 2-2 Júpiter Leonés

Un empate que sabe a victoria es lo que sumó el Júpiter Leonés en el Área Deportiva de Puente Castro. El filial culturalista tuvo que remontar, como los mayores, un partido que se le puso muy cuesta arriba y que llegó a ir perdiendo por 0-2.

El Diocesanos fue mejor durante la primera mitad ante un equipo que volvía a pagar un mal arranque de partido. Sin embargo, los leoneses apretaron en la segunda mitad y acabaron logrando la igualada con un gol de Turi de penalti en la recta final.

Arandina 0-0 Mansillés

Empate sin goles del equipo de moda en la provincia. El Atlético Mansillés rascó unas meritorias tablas en su visita al Montecillo para medirse a una Arandina venida a menos este curso.

Los chicos de Montaña sumaron así un nuevo punto que les permite mantener a tiro de piedra los puestos de playoff del Grupo VIII de Tercera Federación y mantienen su dinámica de: victoria en La Caldera, empate fuera.

Bembibre 1-2 CD La Virgen

El derbi provincial de esta jornada en la categoría se quedó en el bando visitante tras un intenso partido en el que no hubo demasiado fútbol vistoso en un choque donde ambos llegaban necesitados de puntos.

La Virgen rompió su dinámica de falta de gol y logró sacar los tres puntos de Bembibre gracias a un tanto de Lescun en las postrimerías. Todos los goles llegaron al Jesús Esteban en la segunda parte y los tres puntos viajaron al alfoz de León.

Ponferrada 88-78 Caja 87

Suma y sigue el Clínica Ponferrada que logró otra victoria de prestigio en el Lydia Valentín y sumaba un dos de dos ante equipos con claras aspiraciones de ascenso.

Si la jornada pasada se deshacía del Valladolid, en esta ocasión la víctima fue el Caja 87 -que cayó por segunda vez consecutiva tras hacerlo con la Cultural- en un choque donde los blanquiazules cimentaron la victoria en un extraordinario segundo tiempo.

BF León 79-65 Abda

Y el BF León sigue manteniéndose en el vagón de cabeza gracias a un triunfo contundente ante las asturianas del Abda.

En una categoría muy igualada como la Liga Femenina 2, lograr una victoria por una diferencia superior a 10 puntos ya supone un mérito. Pues bien, las leonesas no dieron demasiadas opciones a su rival y ya antes del descanso pusieron la directa hacia la victoria.