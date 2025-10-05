leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Víctor Santos ya es exentrenador del Olímpico de León.

El Olímpico de León comunica la salida de su entrenador 'Vitolo'

El club comunica su decisión tras empatar sin goles ante el Real Avilés

Leonoticias

Leonoticias

León

Domingo, 5 de octubre 2025, 10:53

Comenta

El Club Olímpico de León ha comunicado que Víctor Santos 'Vitolo' no continuará al frente del primer equipo en la presente temporada.

Desde la entidad han expresado su «más sincero agradecimiento» por el trabajo, el compromiso y la dedicación mostrados durante estas temporadas, en las que ha dejado una huella imborrable en el club y en nuestra afición.

Su etapa en el banquillo quedará marcada para siempre por un logro histórico: el ascenso a Segunda RFEF la pasada campaña, fruto del esfuerzo, la ilusión y la unión de todo el equipo bajo su dirección.

Por ello le desean «la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales y personales, con el orgullo de haber compartido juntos un camino que siempre formará parte de la historia del Olímpico».

Último resultado un 0-0

Esta destitución se produce tras el último resultado cosechado por el equipo leonés, que no ha iniciado con el mejor pie su andadura en la categoría.

El Olímpico de León-ULE firmó un empate sin goles frente al Real Avilés en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de liga.

La primera parte estuvo marcada por la igualdad y el equilibrio entre ambos conjuntos, sin un dominador claro y con escasas ocasiones de peligro. Ninguno de los dos equipos consiguió imponerse en un tramo en el que las defensas se mantuvieron firmes.

Tras el descanso, el Olímpico dio un paso al frente, mostrando mayor orden sobre el terreno de juego y generando las llegadas más claras del partido. En los últimos compases, las de León rozaron el gol en varias ocasiones, destacando dos oportunidades de María Cuervo que, pese a su insistencia, no encontraron portería.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Espectáculo de drones sobre las tradiciones y Monoloco este sábado en León
  2. 2 La nueva forma de viajar barato que se extiende en León: «Podemos ir gratis a cualquier ciudad o país»
  3. 3 Una app para hacer amigos que solo funciona en León y fue diseñada en un ático de Madrid
  4. 4 La presencia del oso ya supone «un problema mayor» que el lobo en León
  5. 5 El Monoloco anima la víspera de San Froilán en León
  6. 6 Más de 300 drones dibujan la historia y tradición de León en el cielo
  7. 7 Arranca la reserva para viajes del Imserso con tarifas desde 50 euros y opción de mascotas
  8. 8 San Froilán se queda sin videomapping en la Catedral de León
  9. 9 Vivir con una bolsa: «Tener una ostomía es como llevar gafas o muleta»
  10. 10 La Cultural, en mitad de tabla en valor de mercado: estos son los jugadores más valiosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias El Olímpico de León comunica la salida de su entrenador 'Vitolo'

El Olímpico de León comunica la salida de su entrenador &#039;Vitolo&#039;