El Olímpico de León comunica la salida de su entrenador 'Vitolo' El club comunica su decisión tras empatar sin goles ante el Real Avilés

Leonoticias León Domingo, 5 de octubre 2025, 10:53

El Club Olímpico de León ha comunicado que Víctor Santos 'Vitolo' no continuará al frente del primer equipo en la presente temporada.

Desde la entidad han expresado su «más sincero agradecimiento» por el trabajo, el compromiso y la dedicación mostrados durante estas temporadas, en las que ha dejado una huella imborrable en el club y en nuestra afición.

Su etapa en el banquillo quedará marcada para siempre por un logro histórico: el ascenso a Segunda RFEF la pasada campaña, fruto del esfuerzo, la ilusión y la unión de todo el equipo bajo su dirección.

Por ello le desean «la mayor de las suertes en sus futuros proyectos profesionales y personales, con el orgullo de haber compartido juntos un camino que siempre formará parte de la historia del Olímpico».

Último resultado un 0-0

Esta destitución se produce tras el último resultado cosechado por el equipo leonés, que no ha iniciado con el mejor pie su andadura en la categoría.

El Olímpico de León-ULE firmó un empate sin goles frente al Real Avilés en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de liga.

La primera parte estuvo marcada por la igualdad y el equilibrio entre ambos conjuntos, sin un dominador claro y con escasas ocasiones de peligro. Ninguno de los dos equipos consiguió imponerse en un tramo en el que las defensas se mantuvieron firmes.

Tras el descanso, el Olímpico dio un paso al frente, mostrando mayor orden sobre el terreno de juego y generando las llegadas más claras del partido. En los últimos compases, las de León rozaron el gol en varias ocasiones, destacando dos oportunidades de María Cuervo que, pese a su insistencia, no encontraron portería.