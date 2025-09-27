leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acción del duelo entre la deportiva y el Guadalajara. Mario de la Torre
Fútbol | SD Ponferradina

Obligación de ganar para levantar la cabeza

La Deportiva visita a Osasuna Promesas tras tres derrotas consecutivas que plantean un escenario en el que el triunfo se antoja más que necesario

Borja Pérez

Borja Pérez

Sábado, 27 de septiembre 2025, 15:35

Ganar siempre es importante, pero, en este momento que atraviesa la Deportiva, el triunfo ha pasado a convertirse en una obligación. El equipo de Fernando Estévez, claro aspirante al ascenso, se encuentra en puestos de descenso y debe sumar de tres para levantar la cabeza.

Para ello, visita este domingo (16:00 horas) a Osasuna Promesas, un rival con una dinámica mejor en este inicio de temporada que no pondrá las cosas nada fáciles en su feudo.

Osasuna Promesas

Osasuna Promesas

Stamatakis; Arguibide, Mikel Serrano, Alex Jiménez, Raúl Chasco; Jon García, Auria, Echegoyen, Yoldi; Dani González, Pedroarena

-

SD Ponferradina

SD Ponferradina

Prieto; Diego Moreno, Novoa, Boris, Andoni; San Emeterio, Undabarrena; Keita, Xemi Fernández, Borja Valle; Cortés

  • Árbitro Francisco José Ortega

  • Incidencias Instalaciones Deportivas de Tajonar. Jornada 5 de la Primera Federación.

El inicio de la Deportiva se está alejando y mucho de lo previsto, si bien es cierto que el principio de los nuevos proyectos suele tener una complejidad añadida por el desconocimiento de los automatismos que genera una plantilla.

Tras un inicio prácticamente utópico ante el Real Avilés Industrial, donde todo lo que podía salir bien, salió bien, lo cierto es que los blanquiazules dejaron ese encuentro en una quimera tras ofrecer una imagen mucho más pobre en sus posteriores encuentros.

Las bajas en la deportiva

Las tres derrotas consecutivas ante Pontevedra (0-1), Racing de Ferrol (2-1) y Guadalajara (1-3) han encendido las alarmas, marcando en rojo este partido ante Osasuna Promesas. Fer Estévez ha dejado claro que todo pasa por «aceptar la situación» que atraviesa el equipo berciano.

Noticias relacionadas

Estévez: «Hay que sumar como sea»

Estévez: «Hay que sumar como sea»

La Deportiva se hunde más en el hoyo

La Deportiva se hunde más en el hoyo

En lo futbolístico, el conjunto blanquiazul contará con las dos bajas de Vasco Sousa y Esquerdo por lesión, que no han entrado en convocatoria de cara al choque de este domingo.

Una dinámica muy diferente

Por su parte, Osasuna Promesas afronta el partido en una dinámica muy diferente a la de los bercianos, con dos victorias y un empate en los cuatro partidos disputados, lo que dibuja un escenario de tan solo una derrota -frente al Real Avilés Industrial-.

En todo caso, dejando las dinámicas de lado, la Deportiva deberá dar un golpe sobre la mesa y mostrar su mejor fútbol para conseguir una victoria que disipe los fantasmas y catapulte a los bercianos lejos de los temidos puestos descenso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan la muerte de una joven que se despeñó de madrugada en una carretera de Picos de Europa
  2. 2 Un herido de 25 años en un accidente entre un patinete y un vehículo en el centro de León
  3. 3 Detenido por resistencia a la autoridad tras provocar un accidente en León
  4. 4 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  5. 5 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  6. 6 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  7. 7 La copa que une generaciones vuelve a León: «Nunca pensé que podría verla en persona»
  8. 8 Luces y percusión toman la Plaza de San Marcelo con «Correllums»
  9. 9 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  10. 10 Estos son los edificios de León que tendrán que pasar la ITE en 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Obligación de ganar para levantar la cabeza

Obligación de ganar para levantar la cabeza