Obligación de ganar para levantar la cabeza

Ganar siempre es importante, pero, en este momento que atraviesa la Deportiva, el triunfo ha pasado a convertirse en una obligación. El equipo de Fernando Estévez, claro aspirante al ascenso, se encuentra en puestos de descenso y debe sumar de tres para levantar la cabeza.

Para ello, visita este domingo (16:00 horas) a Osasuna Promesas, un rival con una dinámica mejor en este inicio de temporada que no pondrá las cosas nada fáciles en su feudo.

El inicio de la Deportiva se está alejando y mucho de lo previsto, si bien es cierto que el principio de los nuevos proyectos suele tener una complejidad añadida por el desconocimiento de los automatismos que genera una plantilla.

Tras un inicio prácticamente utópico ante el Real Avilés Industrial, donde todo lo que podía salir bien, salió bien, lo cierto es que los blanquiazules dejaron ese encuentro en una quimera tras ofrecer una imagen mucho más pobre en sus posteriores encuentros.

Las bajas en la deportiva

Las tres derrotas consecutivas ante Pontevedra (0-1), Racing de Ferrol (2-1) y Guadalajara (1-3) han encendido las alarmas, marcando en rojo este partido ante Osasuna Promesas. Fer Estévez ha dejado claro que todo pasa por «aceptar la situación» que atraviesa el equipo berciano.

En lo futbolístico, el conjunto blanquiazul contará con las dos bajas de Vasco Sousa y Esquerdo por lesión, que no han entrado en convocatoria de cara al choque de este domingo.

Una dinámica muy diferente

Por su parte, Osasuna Promesas afronta el partido en una dinámica muy diferente a la de los bercianos, con dos victorias y un empate en los cuatro partidos disputados, lo que dibuja un escenario de tan solo una derrota -frente al Real Avilés Industrial-.

En todo caso, dejando las dinámicas de lado, la Deportiva deberá dar un golpe sobre la mesa y mostrar su mejor fútbol para conseguir una victoria que disipe los fantasmas y catapulte a los bercianos lejos de los temidos puestos descenso.

