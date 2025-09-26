Estévez: «Hay que sumar como sea»

Dani González León Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:37 Comenta Compartir

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha lanzado este viernes un mensaje de «aceptar la situación» que vive el equipo berciano para empezar a revertirla este domingo (16:00 horas) ante Osasuna Promesas en Tajonar.

«Hay que sumar como sea para cambiar la dinámica», ha indicado el técnico, que reconoce que ha existido la «crítica interna» y que han hablado las cosas «con normalidad» para tratar de levantar los resultados.

«Es una situación complicada entre comillas, porque esto acaba de empezar. Pero no es una cuestión de juego, también de motivación, y he visto una actitud positiva en los jugadores», ha señalado el entrenador granadino, que asume la «mayor cuota de responsabilidad» de este escenario.

«Quizá no estoy acertando a la hora de transmitir. Pero no quiero excusas. Hay que aceptar la situación y afrontarla de frente», ha expresado el técnico, que cree que el triunfo ante el Zamora en el cuadrangular amistoso por los incendios de León puede sentarles bien.

Además de confirmar las bajas de Esquerdo y Vasco, señaló que Osasuna Promesas no es un filial al uso por su «gen competitivo».

