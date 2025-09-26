leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fútbol | Deportiva

Estévez: «Hay que sumar como sea»

El técnico de la Deportiva asume la mayor parte de la responsabilidad de la situación del equipo berciano, pero ve «actitud positiva» en su plantilla

Dani González

Dani González

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:37

El entrenador de la Deportiva, Fer Estévez, ha lanzado este viernes un mensaje de «aceptar la situación» que vive el equipo berciano para empezar a revertirla este domingo (16:00 horas) ante Osasuna Promesas en Tajonar.

«Hay que sumar como sea para cambiar la dinámica», ha indicado el técnico, que reconoce que ha existido la «crítica interna» y que han hablado las cosas «con normalidad» para tratar de levantar los resultados.

«Es una situación complicada entre comillas, porque esto acaba de empezar. Pero no es una cuestión de juego, también de motivación, y he visto una actitud positiva en los jugadores», ha señalado el entrenador granadino, que asume la «mayor cuota de responsabilidad» de este escenario.

«Quizá no estoy acertando a la hora de transmitir. Pero no quiero excusas. Hay que aceptar la situación y afrontarla de frente», ha expresado el técnico, que cree que el triunfo ante el Zamora en el cuadrangular amistoso por los incendios de León puede sentarles bien.

Además de confirmar las bajas de Esquerdo y Vasco, señaló que Osasuna Promesas no es un filial al uso por su «gen competitivo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iker Casillas ya se deja ver por León: «Soñaba con encontrarme con él»
  2. 2 Desciende a nivel 0 el incendio a pocos minutos de León ubicado en San Feliz
  3. 3 El Ayuntamiento de León devolverá «de oficio» los recibos de la tasa de basura tumbada por el TSJ
  4. 4 Come y Calle 2025: siete nuevas food trucks y ocho ausencias destacadas en San Froilán
  5. 5 Un pasacalles de luz, percusión y correfuegos para iniciar San Froilán en León
  6. 6 Estos son los cambios de párrocos ordenados en la Diócesis de León
  7. 7 Once restaurantes de León, en el 10% de los mejores de Tripadvisor
  8. 8 Las noticias imprescindibles del jueves 25 de septiembre en León
  9. 9 PSOE y UPL aprueban la ZBE en León y abren la puerta a las multas en las calles peatonales del centro
  10. 10 Un joven hostelero leonés, a la tarima del culturismo: «Ser un musculitos de fachada no vale nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Estévez: «Hay que sumar como sea»

Estévez: «Hay que sumar como sea»