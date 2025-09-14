Nuevo varapalo para el Atlético Astorga

Acción del duelo entre el Salamanca UD y el Atlético Astorga.

Borja Pérez Domingo, 14 de septiembre 2025, 15:32 Comenta Compartir

No pudo llegar el triunfo tampoco en el estreno fuera de casa. El Atlético Astorga compitió bien a lo largo del encuentro, con un gran Martín bajo palos que evitó que los locales se adelantaran antes, pero los locales se acabaron haciendo fuertes y, por medio de Servetti, se quedaron los tres puntos.

Salamanca UDS Mendes; Carlos Parra (Marotías, min. 70), Iván Casado, Murua, Gassama (Pulpón, min. 58); Mancebo, Cristeto, José Lara (Javi Delgado, min. 70), Tomi (Aimar, min. 58); Abraham José (Dani Hernández, min. 58), Servetti 2 - 0 Atlético Astorga Martín; Pedro Augusto, Jesu, Manso, Ceinos (Adri Álvarez, min. 58); Aleixo (Nistal, min. 58), Canito (David, min. 85), Albertín, Jorge Selles; Mario Sánchez (Cervero, min. 71), Ayoub (Ribeiro, min. 85) Goles 1-0, min. 78, Servetti; 2-0, min. 90+1, Servetti.

Árbitro Aberrieta Larraona. Amonestó a Casado, Gassama y Dani por parte del Salamanca y a Jesu, Canito y Manso por parte del Atlético Astorga.

Incidencias Pistas del Helmántico. Segunda jornada del grupo I de Segunda RFEF.

El conjunto de José Luis Lago saltó al césped de las pistas del Helmántico con algunas variaciones respecto al once que se estrenó en la categoría, sobre todo en las bandas, aunque manteniendo el esqueleto principal.

El técnico maragato ya advirtió del potencial del rival, más aún en su casa, y esto se demostró desde los primeros minutos. El inicio fue un asedio salmantino, acumulando ocasiones importantes sobre la meta visitante, obligando a Martín las primeras veces en su inspirado partido.

Opciones para ambos

La primera mitad dibujó un escenario favorable para ambos conjuntos, que bien pudieron haberse adelantado en el marcador con sus opciones, sobre todo por medio de Mario Sánchez.

Sin embargo, todo quedó por decidirse para la segunda mitad, donde, de nuevo, el Atlético Astorga la tuvo para adelantarse, pero el meta local desbarató cualquier opción de triunfo visitante.

El Salamanca decanta la balanza

Martín, bajo palos, estuvo obligado a ofrecer un gran desempeño que reflejó su máximo explendor con una triple parada a la media hora del segundo acto, aunque, apenas tres minutos después, Servetti abriría el marcador.

El gol afectó mucho a un conjunto maragato que ya no pudo levantar la cabeza y, en el intento de dar un paso adelante, recibió el segundo y definitivo tanto.

De esta forma, los verdes cayeron por segunda vez consecutiva, evidenciando la realidad de una categoría que requiere de orden táctica y, sobre todo, acierto en ambas áreas para poder puntuar.