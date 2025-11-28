leonoticias - Noticias de León y provincia

Mehdi Nafti, en sala de prensa.
Fútbol | SD Ponferradina

Nafti: «Queremos dar una buena imagen desde mañana, sin miedo al fallo»

El entrenador de la Deportiva compareció en sala de prensa por primera vez en la previa de un encuentro liguero como técnico blanquiazul

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 28 de noviembre 2025, 17:32

Arranca una nueva etapa en la Deportiva. Después de una semana convulsa tras el cambio de entrenador, la despedida de Estévez y la inmediata presentación de Mehdi Nafti, el entrenador encara ya su primer envite ante el Arenas de Getxo.

El Toralín será el juez de la primera contienda de los blanquiazules en este nuevo proyecto que buscará retomar el vuelo en la competición y acercarse a los puestos más nobles de la categoría.

El técnico, tras sus primeros entrenamientos aunque sin apenas tiempo para imponer su idea, reconoció que «la recepción por parte de los jugadores ha sido muy buena. He visto un grupo inteligente y receptivo».

Sin objetivos a largo plazo

Sobre posibles objetivos marcados a largo plazo, Nafti mantuvo la prudencia y se centró en el corto plazo: «Lo importante es el partido de mañana. La temporada es muy larga, pero queremos mostrar ya una buena imagen desde mañana».

En torno a la enfermería, admitió que «Sergio Benito tiene molestias, pero quiere estar. Mañana tomaremos una decisión. Pau Ferrer y San Emeterio han completado la sesión de hoy y, si todo va bien, estarán para la Copa».

En todo caso, juegue quien juegue, dejó claro que «queremos que los jugadores sean atrevidos, que estén preparados para posibles transiciones y que no tengan miedo al fallo».

