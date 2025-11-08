El mejor medidor posible para la Deportiva

Borja Pérez Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:06 Comenta Compartir

La Deportiva ha pasado ya por un momento de dudas, incluso un momento de profunda crisis, también ha conseguido recuperarse y, ahora, falta seguir dándole continuidad a las buenas sensaciones cosechadas en los últimos encuentros.

Para ello, no hay mejor baremo posible que la visita de este domingo (18:15 horas) a Lasesarre, donde espera un Barakaldo que ha cosechado tres victorias y seis empates en los últimos nueve enfrentamientos ligueros disputados.

Barakaldo Ispizua; De Jesús, Unai Dufur, Arana, Oier López; Huidobro, Ekaitz; José De León, San Bartolomé, Eric Pérez; Valiño - SD Ponferradina Ángel Jiménez; Jorrin, Novoa, Andújar, Boris Moltenis, Andoni López; Xemi, Undabarrena, Frimpong, Keita; Cortés Árbitro Francisco Crespo (Colegio cántabro)

Incidencias Estadio de Lasesarre. Jornada 11 del grupo I de la Primera RFEF.

Se trata de un momento fundamental para dar un golpe sobre la mesa ante un equipo que solo está un punto por encima de la Deportiva -sextos los bilbaínos y octavos los bercianos- y que, en caso de darse una victoria blanquiazul, los devolvería de lleno a la lucha por los playoff, el lugar donde debían estar desde el principio.

Será un duelo algo condicionado por las bajas de la Deportiva. Como confirmó Estévez en rueda de prensa, están descartados para este partido por lesión a Andrés Prieto, Diego Moreno -al que le faltan 1-2 partidos para volver-, Esquerdo -que sigue mejorando en su recuperación-, Bruno y, posiblemente, también a Pau Ferrer, que sufrió una fisura en la mano tras un golpe en el entrenamiento.

El técnico, en la comparecencia, dejó claro que «nos vamos a encontrar a un rival que lleva nueve jornadas sin perder y eso habla de su nivel. Es un equipo que corre, que compite y muy vertical. Lo importante es que el equipo sume ante un rival que lleva nueve partidos sin perder».

Sobe el hecho de llevar cuatro porterías a cero, la principal base de la solidez actual de los blanquiazules, Estévez admitió que «eso no supone nada para el siguiente partido

Definió al Barakaldo como un conjunto «valiente, que no ahorra esfuerzos y recupera mucho en campo rival para plantarse en tres toques en tu portería». «Está muy bien trabajado y compite muy bien. Hay que estar muy concentrados porque en cualquier desajuste te cogen», explicó.

Si su balance en líneas generales es positivo, aún más fijando la mirada en Lasesarre, donde vienen de ganar los dos últimos encuentros, uno de ellos ante el Tenerife -líder de la categoría- y no saben aún lo que es perder ante su gente.

En todo caso, la Deportiva llega con argumentos suficientes para plantar cara y, respaldados por los bercianos que se desplazaran hasta el estadio, poder asentarse por fin en una buena dinámica que invite a soñar de nuevo en grande.

Temas

Primera RFEF