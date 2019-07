FC Barcelona Griezmann: «Luis Suárez me dio la bienvenida, pero Messi no me mandó ningún mensaje» Antoine Griezmann, en conferencia de prensa en Japón. / EP «Estoy muy tranquilo por mi marcha del Atlético; ahora lo importante es empezar a jugar con el Barça», asegura el jugador francés AGENCIAS Tokio Lunes, 22 julio 2019, 13:46

Antoine Griezmann, que tiene «muchas ganas» de debutar con la camiseta del Barcelona, confesó este lunes que Leo Messi no se ha puesto en contacto con él para felicitarle por su fichaje por el club azulgrana, pero sí Luis Suárez. «Leo no me mandó ningún mensaje. Luis Suárez sí me dio la bienvenida. Estoy muy feliz de estar aquí. El grupo me ha recibido muy bien y estoy muy contento de compartir vestuario con ellos, y ojalá les pueda ayudar lo mejor posible», afirmó el jugador francés en Japón.

Griezmann aseguró que hizo las cosas «lo mejor posible» por «salir bien» de su exequipo, el Atlético de Madrid, y se mostró «muy tranquilo» y «con muchas ganas» de disputar los primeros partidos de pretemporada con su nuevo club.

«Hice las cosas como creo que tenía que hacerlas. Ahora estoy centrado en empezar a jugar con el Barça, que es lo más importante, y en hacerlo lo mejor posible», dijo el delantero francés al ser preguntado en rueda de prensa sobre su controvertida salida del Atlético.

Griezmann destacó la «buena acogida» que le han dado sus compañeros y afirmó que el estilo de juego de su nuevo club «le gusta» y que «puede aportar cosas» al mismo, antes del primer amistoso de la pretemporada que el equipo disputará el martes en Japón ante el Chelsea.

El delantero también destacó la buena relación personal que mantiene con su exentrenador, Diego Pablo Simeone, y no quiso pronunciarse sobre el supuesto interés del FC Barcelona por volver a fichar a Neymar, del que sólo dijo que es «un grandísimo jugador».

Griezmann podría disputar este martes sus primeros minutos con la camiseta azulgrana en el amistoso de su equipo ante el Chelsea en el marco de la Copa Rakuten.