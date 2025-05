Javi Rey: «Este partido se lo contaré a mis nietos»

Borja Pérez Sábado, 17 de mayo 2025, 21:56 Comenta Compartir

Esquerdo desató el éxtasis en El Toralín para salvar a la Deportiva en el último minuto y mantener a los bercianos con posibilidades hasta la última jornada. Tras el partido, Javi Rey y Esquerdo comparecieron ante los medios de comunicación para repasar un derbi para la historia.

Con «poca voz y poco aire», el técnico gallego reconoció que «era un derbi de muchas emociones». Las claves del partido, para él, pasan por la mejoría del equipo en la segunda mitad: «La primera parte no estuvimos bien. No fue la Deportiva reconocible y se lo dije al descanso. Si tenemos que perder, perdemos con nuestras ideas. El equipo estaba metido, pero con balón no estuvimos bien. En la segunda parte mejoró con balón y físicamente bajó la Cultu. Arriesgamos muchísimo y generamos mucho. Tuvimos el premio en el final porque lo buscamos y creímos hasta el final».

Un derbi para el recuerdo

El entrenador, en su primer derbi disputado con la Deportiva en El Toralín, confesó que «fue un derbi espectacular, con un ambiente de diez y un partido de otra categoría». Además, sacó a relucir su faceta más melancólica para dejar claro que «este partido no lo voy a olvidar nunca, se lo contaré a mis nietos».

Tras el pitido final del choque y la celebración junto a la afición, Javi Rey se acordó de «toda la familia de la Deportiva y de la mía» porque «sabíamos lo que nos jugábamos hoy y lo que significaba que la Cultural pudiera ascender en nuestro campo». «Me alegro por toda la gente del club y la prensa, los jugadores y la afición, que lo pasaron mal», admitió.

Sobre el último partido ante el Sestao en el que deben ganar y esperar a que pierda la Cultural, el técnico habló de la dificultad del choque para los dos que se juegan el ascenso: «Ahora tenemos una oportunidad. El de Sestao va a ser un partido durísimo, con ellos jugándose la salvación y nosotros el ascenso. Estamos centrados en el día a día. La única posibilidad real es ganar en Sestao, pero es cierto que la Cultural tiene un partido difícil».

El héroe de la Deportiva

Además del míster, pasó por sala de prensa Esquerdo, el héroe blanquiazul, para hablar de su primer gol de la temporada: «Yo creo que había tenido mala suerte este año respecto a los palos y este ha ido para dentro. Hay veces que un solo gol vale por muchos».

Original de Calpe, el centrocampista confesó que «fuera de este partido ya era un poquito más de la Ponfe porque somos una familia increíble, pero era la primera vez que vivía un derbi así y, ahora sí, tenemos un berciano más para siempre».

Recordando el momento del gol, Vicente concluyó su comparecencia repasando todo lo que paso por su cabeza antes y en el momento de lanzar el disparo directo a la escuadra: «La gente me pedía que la pusiera, pero yo solo pensaba en generar el hueco para tirar y, aunque no lo vi entrar, vi la red moverse y sabía que había entrado».