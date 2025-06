Javi Rey: «Va a ser muy difícil recuperarse de esto»

Borja Pérez Sábado, 21 de junio 2025, 23:28 | Actualizado 23:46h. Comenta Compartir

No fue la comparecencia que se esperaba en una noche que parecía estar hecha para la alegría y la celebración de la Deportiva. En un partido sin grandes ocasiones, el Andorra aprovechó el rechace de una pena máxima y eso le valió para ascender a Segunda División y dejar a los bercianos a las puertas del sueño.

Tras despedirse de la afición recibiendo un merecido reconocimiento por el esfuerzo ofrecido a lo largo del año, Javi Rey compareció en rueda de prensa con un rostro representativo del varapalo que supuso la conclusión del encuentro. «Estamos muy dolidos, muy afectados, es una derrota muy dura con el objetivo muy cerca. Son momentos muy complicados para todos», introdujo, dejando claro que «es muy complicado este momento para mí, pero evidentemente me debo a este club y tengo que hacer esta rueda de prensa».

En lo futbolístico, el técnico gallego admitió que «en la primera parte estuvimos muy bien hasta el 35, aunque estamos demasiado acelerados. En los últimos minutos, el Andorra nos somete y nos vamos con esa sensación rara. No hay peor sensación que perder 0-1 y de penalti, pero estos partidos se deciden por detalles y quiero felicitar al Andorra».

Una temporada "gafada"

Haciendo un balance de la temporada, repasando los momentos más decisivos, Javi Rey confesó que «es muy duro empatar a puntos con la Cultural y perdemos por el golaveraje y hoy perdemos por un gol y de penalti». «Parece que estamos gafados. Cuando parecía que lo íbamos a conseguir, nos quedamos a punto. Es un momento muy duro para todos los estamentos», reflexionó.

Quedándose con la parte más positiva, el entrenador blanquiazul quiso agradecer el papel de la afición tras acabar el partido y el de sus jugadores durante toda la temporada: «Fue emocionante ver a la gente reconociendo el esfuerzo del equipo. Es complicado de digerir, esto no se recupera ni ahora ni en un día ni en dos días. Con esta derrota, estamos en el suelo, como se vio a muchos futbolistas. Les quise dar las gracias porque fui muy feliz aquí con ellos, en este vestuario».

Javi Rey no se moja sobre su futuro

Con cierto tono de despedida, sabedor de que acaba contrato este próximo 30 de junio, Rey no se mojó en torno a su futuro, pero dejó claro que se siente «en deuda con el club». «Imposible pensar en la próxima temporada, esto es un golpe muy duro y tendré que levantarme. Creo que hay pararse y analizar todo de manera global, todas las partes del club. Es justo que se valore a estos jugadores por once meses, no por lo de hoy», afirmó.

Por último, admitiendo que «cuando vea a mis familiares, me derrumbaré», concluyó agradeciendo a la prensa por su labor y confesando que «esté Javi Rey o no, la Deportiva tarde o temprano va a volver al fútbol profesional».

El dolor del capitán

Acto seguido, compareció Borja Valle, el capitán, reflejando de nuevo la tristeza porque "era un objetivo que veíamos que íbamos a conseguir". "Por quien nos duele muchísimo es por toda la gente que está en la sombra, pero esto es así", confesó.

Aun así, reconoció que "hay que valorar el viaje y el ejemplo más grande lo tenemos al final del partido cuando la gente canta como canta". "Honestamente, siento fracaso de no haber conseguido el objetivo, pero si ahondó más al fondo, se empiezan a limpiar todo ese tipo de palabras y aparece la esperanza. Es verdad que realmente no lo considero un fracaso y creo que tenemos muchos motivos para levantarnos", recalcó, antes de concluir que "ojalá, honestamente, pueda tener una segunda oportunidad Javi Rey".