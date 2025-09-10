leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Habilitan una 'fila 0' para el cuadrangular en favor de los afectados por los incendios

Cultural, Deportiva, Ourense y Zamora disputarán un cuadrangular benéfico en León el próximo 24 de septiembre

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:18

La Cultural y Deportiva Leonesa, la SD Ponferradina, el Ourense CF y el Zamora CF unen sus fuerzas en un encuentro solidario cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudar a las personas afectadas por los graves incendios que están asolando las localidades.

El partido tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Reino de León. La entrada será gratuita, pero será necesario retirar invitación para poder acceder al estadio, bien adquiriendo la entrada por internet en la web de la Cultural o el mismo día del partido en taquillas.

Así mismo, cada club dispondrá de las entradas para que la afición pueda retirarlas en la tiendas oficiales de cada uno.

No sólo se podrá colaborar acudiendo al partido, también se ha habilitado una fila 0 y un canal para donaciones a través de Bizum - vía Caja Rural con el número 12566 - o por transferencia al número de cuenta de Caja Rural ES24 3085 0224 8028 1976 9924 y de Abanca ES26 2080 5257 1330 4057 5633.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La casa decorada con bicicletas en un pueblo de León que sorprende a sus vecinos
  2. 2 Una mujer resulta atropellada por una bicicleta en la ciudad de León
  3. 3 La Vuelta llega a El Bierzo: estos son los pueblos y horarios de paso del pelotón
  4. 4 Una flota de coches de alquiler dispara las ventas de una marca en León
  5. 5 Un choque entre un todoterreno y un taxi furgoneta se salda con un joven de 22 años herido
  6. 6 Bomberos de León alertan de la explosión de baterías de patines con un último episodio en Pinilla
  7. 7 Detienen al presunto autor del apuñalamiento a un joven de 26 años en Santa María del Páramo
  8. 8 La plaza Mayor seguirá con obras en 2026 y «preocupan» los planes de Ancha y Regla
  9. 9 Fasgar, un mes «con el fuego encima de nosotros»: «Es inentendible»
  10. 10 Los titulados universitarios viven en el centro y en Armunia se quedan en el graduado escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Habilitan una 'fila 0' para el cuadrangular en favor de los afectados por los incendios

Habilitan una &#039;fila 0&#039; para el cuadrangular en favor de los afectados por los incendios