Habilitan una 'fila 0' para el cuadrangular en favor de los afectados por los incendios Cultural, Deportiva, Ourense y Zamora disputarán un cuadrangular benéfico en León el próximo 24 de septiembre

Dani González León Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:18

La Cultural y Deportiva Leonesa, la SD Ponferradina, el Ourense CF y el Zamora CF unen sus fuerzas en un encuentro solidario cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudar a las personas afectadas por los graves incendios que están asolando las localidades.

El partido tendrá lugar el miércoles 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Reino de León. La entrada será gratuita, pero será necesario retirar invitación para poder acceder al estadio, bien adquiriendo la entrada por internet en la web de la Cultural o el mismo día del partido en taquillas.

Así mismo, cada club dispondrá de las entradas para que la afición pueda retirarlas en la tiendas oficiales de cada uno.

No sólo se podrá colaborar acudiendo al partido, también se ha habilitado una fila 0 y un canal para donaciones a través de Bizum - vía Caja Rural con el número 12566 - o por transferencia al número de cuenta de Caja Rural ES24 3085 0224 8028 1976 9924 y de Abanca ES26 2080 5257 1330 4057 5633.