Fútbol | SD Ponferradina

Estévez: «Las derrotas te pueden ayudar a crecer»

El entrenador blanquiazul reconoció en sala de prensa que se enfrentan a un equipo «diseñado para ascender» y que siguen «afilando la idea de juego»

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 12 de septiembre 2025, 14:29

De forma previa al encuentro de este domingo (20:30 horas) que enfrentará a la Deportiva con el recién descendido Racing de Ferrol, Fernando Estévez ha comparecido ante los medios para repasar la actualidad en clave blanquiazul tras la dolorosa derrota pasada ante el Pontevedra.

Buscando el lado positivo de la semana, el técnico granadino admitió que «si las derrotas las usas positivamente, te pueden ayudar a crecer», aunque eso no quita que hubiera «un duelo de 24 horas» tras la derrota.

Dos principales novedades

De cara al encuentro, Estévez valoró el potencial de un equipo «diseñado para ascender» tras regresar del fútbol profesional esta misma temporada. Ante esto, el entrenador blanquiazul reconoció que «la mejor manera de demostrar que podemos estar ahí nosotros también es haciendo un buen partido en Ferrol».

Las principales novedades de cara a este duelo son la llegada de Lían Dos Santos, que llegó este viernes a Ponferrada y «ya puede ir convocado y ser titular», y el regreso de Andrés Prieto a los entrenamientos.

La evolución del equipo

Sobre la evolución del equipo en este nuevo proyecto, Estévez dejó claro que «las notas se dan en junio y por parciales, pero los puntos valen lo mismo ahora que dentro de seis jornadas y tenemos que competir en un contexto exigente».

Por último, como detalles centrados en lo futbolístico, el técnico ponferradino admitió la necesidad de «seguir puliend la clarividencia de cara a la portería rival», además de reconocer «la importancia de arrancar bien los inicios del partido».

