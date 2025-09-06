Una desesperada Deportiva se estrella en El Toralín

Dani González León Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:11 | Actualizado 21:30h. Comenta Compartir

El primer partido invitaba a soñar. El segundo, a la cautela. La Deportiva ha caído en su estreno en casa ante el Pontevedra (0-1) en un partido donde los visitantes fueron mejores hasta la hora de partido y, después, resistió ante el empuje berciano, que dispuso de un penalti y de jugar casi media hora con un futbolista más.

Deportiva Ángel; Moreno, Nóvoa, Boris, Andoni López (San Emeterio, min. 61); Eneko, Undabarrena (Frimpong, min. 70), Xemi (Keita, min. 61); Borja Valle, Borja Vázquez (Sergio Benito, min. 79), Pau Ferrer (Cortés, min. 61) 0 - 1 Pontevedra Marqueta; Eimil, Miki, Montoro (Expósito, min. 56), Juanra; Vidorreta (Conesa, min. 51), Yelko, Alain; Brais, Álex González (Luisao, min. 56), Selma (Tiago Rodríguez, min. 82) Goles 0-1, min. 63, Alain Ribeiro.

Árbitro Manuel Pozueta (Colegio Cántabro). Expulsó por doble amarilla a Montoro (min. 75) del Pontevedra.

Incidencias Estadio El Toralín. Jornada 2 del grupo 1 de Primera RFEF. 6.079 espectadores.

La Deportiva salió fuerte a este partido, también empujada por el gran resultado logrado seis días atrás en Avilés. Los de Estévez quisieron golpear primero y hacerlo pronto y tuvieron tres ocasiones en los tres primeros minutos de juego.

Con un Borja Vázquez muy activo, capaz de generar problemas en cada acción, la oportunidad más clara fue para Xemi. En la salida de un córner, el centrocampista no fue capaz de cabecear a portería un balón suelto con prácticamente la meta libre.

Fue una gran carta de presentación de los de Estévez, con un ritmo frenético y un juego vertical que pronto variaron para apostar por un fútbol más pausado y elaborado. Y, poco a poco, el Pontevedra se fue rehaciendo.

Tras esta imponente salida de los blanquiazules, el ímpetu ponferradino se fue apagando. El choque pasó a estar igualado en cuanto a fuerzas y sensaciones, con el Pontevedra teniendo cada vez más balón, pero sin inquietar a Ángel Jiménez. El partido, con ritmo, apenas tenía llegadas.

La Deportiva se diluye

La volvió a tener la Deportiva con un chut desde la frontal de Borja Vázquez. Pero poco más ofreció el cuadro berciano en el resto de la primera mitad, en la que se fue diluyendo a la par que el Pontevedra creció y se creció.

Ángel Jiménez, en torno a la media hora de juego, salvó el primer gol de los gallegos con una gran parada a un chut potente de Alain Ribeiro desde la frontal. Los granates tuvieron más balón y acercamientos en un final de la primera mitad en el que la Deportiva pedía el descanso.

En el inicio de la segunda mitad, el guion fue similar, con un Pontevedra más protagonista pese a los incidentes médicos que sufrió. Las lesiones de Vidorreta y Montoro no condicionaron al cuadro granate, que siguió dominando y teniendo ocasiones, como la de Dani Selma a centro del exblanquiazul Yelko.

El Pontevedra golpea con merecimiento

El panorama no era halagüeño para la Deportiva y Fer Estévez reaccionó con un triple cambio a la hora de partido. Cortés entraba en punta, y el técnico buscaba más velocidad al ataque berciano con Keita y control con Fede San Emeterio.

Pero no tuvo efecto y el buen papel del Pontevedra tuvo su premio. Yelko Pino puso un gran centro desde el costado y Alain aprovechó estar libre de marca para llegar desde segunda línea y cabecear a placer. Los gallegos asaltaban El Toralín.

Trató de reaccionar la Deportiva. El Pontevedra adoptó una postura más pragmática y descargó toda la responsabilidad del juego sobre los bercianos, donde algunos jugadores como Keita se mostraron precipitados y demasiado impetuosos. Únicamente Borja Vázquez era capaz de hacer cosas diferentes.

Un penalti errado e incapaces de crear peligro

Pero todo cambió en una acción. Keita cayó en el área en un envite con Montoro y la Deportiva pidió la revisión del FVS - el sistema de VAR de Primera RFEF - y el árbitro decretó penalti y expulsión por segunda amarilla de Montoro. El choque se ponía de cara a los bercianos, que primero tenían que anotar el penalti. Pero Marqueta se hizo gigante y detuvo el lanzamiento de Borja Valle.

La Deportiva tenía que empujar para tratar de rascar un punto ante la situación de superioridad numérica. Estévez puso todo lo que tenía sobre el campo, con la entrada de Sergio Benito, pero el Pontevedra, ordenado, se defendía bien.

Es más, los gallegos tuvieron el 0-2 en las botas, de nuevo, de Alain Ribeiro, que recibió un gran centro al segundo palo y, con todo a favor, remató a las manos de Ángel. La Deportiva necesitaba dar un susto a su rival para amilanarle.

Los bercianos sólo estaban consiguiendo generar cierta incertidumbre con los balones colgados en un choque que se fue hasta el minuto 104, puesto que se añadieron 14 minutos en la segunda mitad, que tuvo dos revisiones del FVS, lesiones, cambios y distintas interrupciones.

Lo probó hasta el final la Deportiva, que agonizó con un disparo de Cortés desde la frontal que se fue alto, volcando el juego por la banda derecha con un Keita activo. Pero no fue suficiente y El Toralín estrenó la temporada con una dolorosa derrota.

