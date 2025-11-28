Borja Pérez Viernes, 28 de noviembre 2025, 18:01 Comenta Compartir

Suele decirse coloquialmente en el mundo del fútbol que 'A entrenador nuevo, victoria segura'. Evidentemente, es una tesis basada mayoritariamente en la experiencia y en los múltiples antecedentes que así la sostienen. Sin embargo, para la situación actual de la Deportiva y ante la controversia que ha generado este cambio en el banquillo, todo lo que no sea sumar de tres dejará la herida aún más abierta.

La Deportiva recibe este sábado (20:00 horas) al Arenas de Getxo, el equipo que marca los puestos de descenso y ante el que El Toralín buscará volver a sonreír con su nuevo líder en el banquillo.

SD Ponferradina Andrés Prieto; Diego Moreno, Boris Moltenis, Novoa, Andoni López; Undabarrena, Frimpong; Borja Vázquez, Borja Valle, Xemi; Cortés - Arenas de Getxo Pena; Sillero, Álvarez, Pablo García, Zabaleta; Hidalgo, Verde, Sustatxa; Gavira, Mattheus, Diocou Árbitros Francisco García (Comité asturiano).

Incidencias Estadio Municipal El Toralín. Jornada 14 del grupo I de la Primera Federación.

Aunque el técnico no ha querido mencionar el ascenso como una obligación en este inicio de su etapa, la realidad es que la Deportiva debe avanzar puestos y alejarse de la actual decimotercera posición que se mantiene muy por debajo de lo esperado al inicio de campaña.

Dudas para el partido

Aun así, Nafti ha apelado al cortoplacismo, una teoría cada vez más repetida entre los entrenadores, como fórmula sobre la que empezar a crecer. El entrenador reconoció en su comparecencia previa al choque que «debemos empezar a dar una buena imagen ya desde mañana, no quiero que exista el miedo al fallo».

Para hacer frente a este primer envite, deberá lidiar con las ausencias de Pau Ferrer y San Emeterio, que espera el técnico que estén «para la Copa», además de las dudas en torno a Sergio Benito, que «tiene molestias, pero quiere estar».

Un visitante que aún no ha ganado

Enfrente, estará el Arenas de Getxo, club recién ascendido a la categoría que está sufriendo el aumento del nivel y se mantiene en el primer puesto de la zona roja de la tabla, aunque tan solo un punto por debajo de la Deportiva.

Intentando aprovecharse de estas dudas en torno al cambio en el banquillo blanquiazul, el conjunto vasco intentará sobreponerse de su última derrota por un gol a cuatro ante el Tenerife y sumar fuera de casa, donde no ha ganado aún esta temporada y puntuó por primera vez en el último choque ante el Real Avilés Industrial -con empate a cero-.

En todo caso, el encuentro se antoja crucial para comenzar bien esta nueva era y disipar a base de resultados las dudas que hay en torno a la decisión de cambiar al entrenador tan pronto.