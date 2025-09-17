Duro contratiempo para el Atlético Astorga: Chris Bueno se perderá el resto de temporada
El club ha confirmado que el centrocampista maragato sufre una rotura de ligamento cruzado y será intervenido en un plazo de entre tres y cuatro semanas
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:35
No está siendo, ni mucho menos, el iniciado soñado para el Atlético Astorga en su estreno en Segunda RFEF. A las dos derrotas consecutivas cosechadas hasta el momento en las jornadas disputadas se suma una lesión grave.
Se trata de Chris Bueno, centrocampista del conjunto maragato, que, tras las pruebas pertinentes realizadas, los servicios médicos han confirmado que sufre una rotura de ligamento cruzado.
Adiós a la temporada
La lesión, de máxima gravedad en la rodilla, obligará al jugador a tener que ser intervenido quirúrgicamente y será en un plazo de entre tres y cuatro semanas. De forma posterior a la operación, comenzará el proceso de recuperación y rehabilitación.
Los antecedentes en este tipo de lesiones en futbolistas son certeros y, en todo caso, se antoja como una misión prácticamente imposible que pueda volver a competir en esta ilusionante temporada en Segunda RFEF.
Las reacciones del club y jugador
El jugador, que llegó al Atlético Astorga el pasado 2023 para su segundo periplo como maragato, ha utilizado una frase contundente en sus redes sociales para expresar sus sensaciones: «La decepción habita donde la ilusión ha muerto». Aun así, dejó claro que «volveré más fuerte que nunca».
El Atlético Astorga, en sus redes sociales, ha querido desearle «mucho ánimo» y «una pronta recuperación» al jugador, además de transmitir «todo nuestro apoyo y confianza en que la evolución será positiva y, con su esfuerzo y compromiso, volverá más fuerte a los terrenos de juego».
