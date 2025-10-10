leonoticias - Noticias de León y provincia

Los jugadores de la Deportiva celebran un gol. Mario de la Torre
Fútbol | Deportiva

La Deportiva necesita aire

El conjunto berciano visita a un Talavera solvente en su estadio para tratar de iniciar su recuperación

Dani González

Dani González

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:05

Lejos de la zona en la que querían - y deben - estar, pero con tiempo para remendarlo. La Deportiva quiere iniciar su recuperación, su remontada, cuando antes: no puede fallar más.

El conjunto de Fer Estévez visita este sábado (18:30 horas) al CF Talavera, un equipo llamado a pelear por la permanencia por su condición de recién ascendido que, hasta ahora, está cumpliendo con su objetivo.

CF Talavera

CF Talavera

Jaime; Fran, López, Molina, Aleix Roig; Pitu, Luis Sánchez, Isaiah; Di Ranzo, Valentin, Marcos Moreno

-

Deportiva

Deportiva

Andrés Prieto; Diego Moreno, Andújar, Nóvoa, Andoni López; Undabarrena, San Emeterio; Keita, Borja Valle, Borja Vázquez; Cortés

  • Árbitro Francisco Javier Expósito (Colegio Andaluz).

  • Incidencias Estadio de El Prado. Jornada 7 del grupo 1 de Primera RFEF. 18:30 horas. LaLigaPlus.

Y no será un reto sencillo para la Deportiva. A pesar de que los bercianos han sumado sus cuatro puntos lejos de El Toralín, el Talavera es un equipo que se hace especialmente fuerte en su feudo de El Prado, donde no ha perdido en lo que va de temporada.

¿Punto de inflexión?

Con el ánimo de romper esa dinámica de los cerámicos, el conjunto blanquiazul viaja a Talavera para tomar aire, salir de la zona baja de la tabla y empezar a remontar posiciones en la tabla que le lleven a su hábitat natural: los puestos cercanos al playoff.

Los de Estévez quieren alejar esos fantasmas que les persiguen en El Toralín y cimentar esa recuperación - tanto futbolística como anímica - con un triunfo en Talavera de la Reina que les ayude a superar este bache en el que están sumidos.

Con las bajas de Sergio Benito, Vasco, Eneko Aguilar y Boris afrontan este duelo que es una final muy anticipada para los bercianos ante la necesidad de frenar la caída en la que están involucrados.

Te puede interesar

