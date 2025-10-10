leonoticias - Noticias de León y provincia

Fer Estévez.
Fútbol | Deportiva

Estévez: «La situación es reversible, hay ingredientes para cambiarla»

El técnico de la Deportiva mentaliza a sus jugadores para tomarse el partido en Talavera como «un punto de inflexión»

Dani González

Dani González

León

Viernes, 10 de octubre 2025, 15:03

Comenta

El entrenador de la Deportiva, Fernando Estévez, ha analizado este viernes la previa del encuentro que les medirá este sábado (18:30 horas) al CF Talavera.

El técnico andaluz se ha mostrado «bien, con fuerza» tras una semana con «diferentes momentos anímicos». «Tras una derrota en casa siempre estás jodido, al día siguiente mejor y el miércoles ya tenemos que tomar la manija», ha expresado el granadino, que están buscando «su mejor versión».

Estévez agradeció la defensa que hizo de su trabajo Borja Valle, en una «situación difícil» porque «había una expectativa para estar en otra categoría». «La situación es reversible», asegura el técnico, que reconoce haber recibido «llamadas de apoyo» esta semana.

De esta manera, el entrenador de los bercianos se mostró optimista y apuesta por ver esta jornada como «un punto de inflexión», reconociendo que entiende que haya aficionados «decepcionados» y con un «patrón» en los partidos como local a corregir. «Hay ingredientes para revertir la situación», ha expresado.

Del Talavera espera un equipo «competitivo e intenso», con capacidad para ganar duelos, y con un «bloque» que les hace poderosos, pero la Deportiva viaja con «argumentos» para lograr un buen resultado.

