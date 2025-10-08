Borja Valle: «No voy a permitir que nadie baje los brazos»

Dani González León Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:11 Comenta Compartir

Momento complicado en la Deportiva. Y su capitán, Borja Valle, es el que sale al frente, a dar la cara: «Es triste tener que enfrentarse a estas situaciones, duele ver a tu gente así».

El capitán blanquiazul reconoció que es «duro» el momento que viven, con la racha negativa, pero «no miro las clasificaciones hasta que quedan ocho jornadas». «Queda tiempo, es duro tener que dar explicaciones», ha expresado.

«Que nadie baje los brazos, no lo voy a permitir», ha señalado Borja Valle, que insiste en que el pasado año fue complicado en el inicio y desde dentro «estamos intentándolo cambiar». «No se puede valorar una temporada por cinco jornadas. Dame siempre jugar en casa, en El Toralín», ha indicado.

En este sentido, ha defendido al entrenador, Fernando Estévez, y se ha considerado«el primer aliado» del técnico. «Quiero ayudarle, sumar. Los entrenadores le hemos mostrado apoyo», ha indicado. A nivel personal, se ha mostado con «rabia» por la situación del equipo y ha dejado claro que «seré el primero en demostrar el compromiso».

Temas

Ponferradina