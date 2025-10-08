leonoticias - Noticias de León y provincia

Borja Valle.
Fútbol | Deportiva

Borja Valle: «No voy a permitir que nadie baje los brazos»

El capitán de la Deportiva pide tranquilidad porque «no se puede valorar una temporada por cinco jornadas»

Dani González

Dani González

León

Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:11

Momento complicado en la Deportiva. Y su capitán, Borja Valle, es el que sale al frente, a dar la cara: «Es triste tener que enfrentarse a estas situaciones, duele ver a tu gente así».

El capitán blanquiazul reconoció que es «duro» el momento que viven, con la racha negativa, pero «no miro las clasificaciones hasta que quedan ocho jornadas». «Queda tiempo, es duro tener que dar explicaciones», ha expresado.

«Que nadie baje los brazos, no lo voy a permitir», ha señalado Borja Valle, que insiste en que el pasado año fue complicado en el inicio y desde dentro «estamos intentándolo cambiar». «No se puede valorar una temporada por cinco jornadas. Dame siempre jugar en casa, en El Toralín», ha indicado.

En este sentido, ha defendido al entrenador, Fernando Estévez, y se ha considerado«el primer aliado» del técnico. «Quiero ayudarle, sumar. Los entrenadores le hemos mostrado apoyo», ha indicado. A nivel personal, se ha mostado con «rabia» por la situación del equipo y ha dejado claro que «seré el primero en demostrar el compromiso».

