La Copa como bálsamo de la crisis liguera La Ponferradina busca un premio gordo eliminando a uno de los mejores equipos de Segunda División en el regreso de Yeray al Toralín

Rubén Fariñas León Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:28

Tras el primer tropiezo de la era Mehdi Nafti, que ha dado con el equipo de regreso a las posiciones de descenso, la Ponferradina tiene ante sí una oportunidad de encontrar un bálsamo, un auténtico oasis en el desierto, para rearmarse y buscar un punto de inflexión en esta complicada mitad de temporada.

La Deportiva recibe en el Toralín -jueves 4, 20:00 horas- al Racing de Santander en la segunda ronda de la Copa del Rey. Un partido que tendrá premio gordo en caso de avanzar de ronda ya que la probabilidad de recibir a un grande en Ponferrada será muy alta.

El equipo berciano quiere olvidar su situación liguera y el aún reciente cambio de entrenador, que conllevó una de las broncas contra la directiva con más impacto que se recuerdan en el feudo blanquiazul, que conllevó además una sonrojante derrota ante el Arenas de Getxo.

La semana ha intentado transcurrir con normalidad y tratando de corregir errores. Una tarea para la que este partido puede ayudar para poner en práctica los cambios con una piedra de toque de nivel como es la visita del Racing.

El equipo cántabro está siendo uno de los mejores equipos de LaLiga Hypermotion y es colíder de la competición con el Deportivo. Los cántabros han mostrado una potente eficacia goleadora, compaginado con un juego a rachas que le ha servido para ir sumando puntos y mantenerse en los puestos más altos desde el inicio.

Los de José Alberto contarán con numerosas bajas para la cita del Toralín, a la que llegan con protestas con el calendario de esta competición. Referentes del equipo como Gustavo Puerta, Villalibre, Pablo Rmaón, Iñigo Vicente, Jeremy o Facu González no estarán disponibles. Quien sí será de la partida y, previsiblemente, titular será Yeray Cabanzón, que en los dos pasados ejercicios fue la estrella de la Ponferradina.

El choque tiene el gran premio de encontrarse con un equipo de la Supercopa en la siguiente ronda. Un gran aliciente para una Deportiva escasa de alegrías a su afición esta temporada.