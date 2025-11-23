Celta Fortuna - Ponferradina, desde el estadio Abanca Balaídos
La Deportiva busca engancharse a la zona de playoff ante un complicado filial vigués
León
Domingo, 23 de noviembre 2025, 12:02
12:48
Descanso
Sin goles tras los primeros 45 minutos en el Abanca Balaídos. Celta Fortuna 0-0 Deportiva
Enlace copiado
12:43
Min.40 | Siguen las imprecisiones del filial y la Ponfe no acaba de rematar. Borja Vázquez era ahora el encargado de transitar y plantarse en el mano a mano ante Coke, pero erraba ante el meta y mandaba el balón fuera.
12:37
Min.35 | Celta Fortuna 0-0 Ponferradina
12:29
Min.25 | Buen partido de la Ponfe que, agazapada, está haciendo daño al Celta Fortuna con rápidos contragolpes. De nuevo Frimpong, esta vez asistiendo, ha generado peligro en el área vigués. Amarilla para Khayat, del Celta.
12:22
Min.20 | ¡Vaya ocasión para la Ponfe! Contragolpe extraordinario e internada de Borja Valle, que cuando se presenta ante el portero se la regala a Frimpong y la manda fuera. ¡La ha tenido muy clara la Deportiva!
12:20
Tercera amarilla que ve la Ponferradina en apenas 17 minutos. Se está cargando el equipo berciano en este inicio de partido que empieza a coger ritmo.
12:16
Min.13 | ¡La ha tenido la Ponfe! Barullo dentro del área, con el balón moviéndose de un lado para otro, y ningún atacante es capaz de conectar el disparo franco. Tarjetas amarillas para Diego Moreno y Borja Valle en el contragolpe.
12:12
Min.9 | Lo intentó Frimpong con un chut desde fuera del área que se marcha desviado. Poco a poco, la Ponfe se quita de encima el dominio inicial del Celta.
12:05
Min.2 | Primera ocasión para el Celta Fortuna. Un disparo de Hugo González, en clara posición, obliga a intervenir a Ángel para evitar el 1-0
12:02
Comienza el partido
¡Arranca el partido en Vigo!
Enlace copiado
11:57
¡Saltan los equipos al terreno de juego! La Ponfe se enfrenta al mejor filial del grupo en busca de acercarse a los puestos de playoff
11:55
¡Esto está listo para comenzar! Jugadores en el túnel de vestuarios y en breves instantes comenzará el ¡Alé, Celta berriamos! Un clásico del conjunto celeste
11:53
El colegiado del partido será el canario Daniel Clemente. Suerte para él.
11:52
11:52
Así contamos la previa de este partidazo que arranca en solo diez minutos
11:50
Por parte del Celta Fortuna de Fredi Álvarez formarán: Coke Carrillo; Pablo Gavían, Meixús, Jaime Vázquez, Khayat, Antañón, Capdevila, Ángel Arcos, Hugo González, Álvaro Marín, Óscar Marcos
11:48
El equipo de Fer Estévez saldrá con el siguiente XI: Ángel Jiménez; Diego Moreno, Nóvoa, Andújar, Boris, Andoni López; Undabarrena, Frimpong; Borja Vázquez, Xemi, Borja Valle
11:47
El choque arrancará en menos de 15 minutos y servirá como piedra de toque para conocer las aspiraciones reales de los bercianos
11:46
Buenos días. Bienvenidos a la retransmisión en vivo del partido entre el Celta Fortuna y la Ponferradina, que se disputa en el estadio Abanca Balaídos
Publicidad
Publicidad
Publicidad
- 1 Cierra tras 41 años Gnomos, la tienda más emblemática de regalos y complementos de la calle Ancha de León
- 2 El minero de Villablino muerto en Asturias perdió en 2007 a su hermano en la tragedia del Pozo Calderón
- 3 Los nombres más elegidos para recién nacidos en León
- 4 La madreña llega a tiempo para la nieve
- 5 Anilson Soares, el minero caboverdiano fallecido en Asturias, descansará en Caboalles de Abajo
- 6 Varias zonas de León tiritan de frío y rozan los -10 grados esta madrugada
- 7 Denuncian el «abandono» de los ganaderos de leche de Omaña y Luna
- 8 Los 15 centímetros de nieve en las estaciones son «insuficientes» para abrir la temporada
- 9 Santo Domingo ya luce para probar su encendido navideño
- 10 Cambian los rostros de Izquierda Unida en León: Rubén Estévez, nuevo coordinador
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad