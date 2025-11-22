La Ponferradina mide su fiabilidad en Balaidos

Rubén Fariñas León Sábado, 22 de noviembre 2025, 12:50 | Actualizado 13:22h. Comenta Compartir

Tras seis jornadas invicta y demostrando una fiabilidad de la que había carecido durante la primera mitad de lo que llevamos de temporada, es el momento de que la SD Ponferradina dé un golpe sobre la mesa y presente credenciales a sentarse con la zona noble de la tabla.

El equipo de Fer Estévez viaja a Galicia para medirse a uno de los equipos más correosos de la categoría. El Celta Fortuna será la vara de medir del conjunto berciano, en un partido que se disputará en el Abanca Balaidos de primera.

Celta Fortuna Carrillo, Anxo, Jaime Vázuqez, Ndiaye, Pablo Gavián, Burcio, Antañón, Capde, Luis Bilbao, Álvaro Marín, Óscar Marcos - SD Ponferradina Ángel Jiménez; Jorrin, Andújar, Boris Moltenis, Andoni López; Xemi, Undabarrena, Eneko Aguilar, Borja Vázquez; Borja Valle, Cortés Árbitro Daniel Clemente (Colegio Canario)

Incidencias Jornada 13, Primera Federación. Estadio Abanca Balaidos, Vigo -Pontevedra-, a las 12:00 horas. TV: Canal líneal

Tocará madrugar en la sesión matinal -12:00 horas- de este domingo, horario fijado para la disputa del encuentro, a una afición blanquiazul que se desplazará a Vigo para apoyar a los suyos.

El técnico de la Deportiva parece haber dado con la tecla y sigue apostando por mantener la solvencia defensiva que ha llevado a los suyos a encajar un único gol en seis partidos. En el debe de los suyos queda la falta de pegada que les está llevando a empatar muchos encuentros en los que merecieron más.

Delante tendrán al filial del Celta de Vigo, un equipo joven pero experimentado en ocupar puestos altos de la categoría.

Los chavales de Fredi Álvarez han demostrado tener mucha pegada en el inicio de campeonato y han mostrado hechuras de equipo poco asimilable al resto de filiales, ya que compiten cada encuentro. Sin embargo, llegan tras sufrir un revés ante el líder, el Tenerife, y salieron goleados de la isla (4-0). Será momento de que la Ponferradina explore las dudas que ese resultado ha podido dejar a la plantilla celeste.

El choque en Balaidos se presume como piedra de toque ideal para una Deportiva que quiere dejar los medios vuelos y adentrarse en la zona noble de la clasificación de una vez por todas.