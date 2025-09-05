leonoticias - Noticias de León y provincia

El Atlético Astorga estrena la temporada. Peio García
Fútbol | Segunda RFEF

El Atlético Astorga comienza una nueva era

El conjunto maragato debuta en Segunda RFEF ante un viejo conocido como el Real Ávila

Dani González

Dani González

León

Viernes, 5 de septiembre 2025, 14:13

Este no es un sábado más para el Atlético Astorga. El conjunto maragato debuta en una nueva categoría, en la Segunda RFEF, después de completar un curso magnífico la pasada campaña que desembocó en el ascenso de los de Lago.

El conjunto astorgano estrenará categoría y temporada este sábado (18:00 horas) en La Eragudina ante un viejo conocido, el Real Ávila que, en Tercera RFEF, tantas y tantas veces visitó la ciudad bimilenaria para medirse al equipo hoy entrenado por Lago.

La ilusión es máxima en Astorga con este nuevo escenario deportivo. Y no quieren que sea flor de un día. De ahí la importancia de hacerse fuertes en su casa, en La Eragudina, para cimentar las bases de su objetivo: la permanencia.

Con la idea clara de que esa debe de ser la meta, de que la vista no puede estar puesta más allá que en salvar la categoría, el cuadro astorgano, que mezcla jugadores de la pasada temporada con refuerzos para aunar hambre, experiencia y sentimiento de pertenencia, sale a competir.

Comenzar puntuando es clave para un Atlético Astorga que sabe que buena parte de sus opciones de permanencia pasan por La Eragudina. Y romper el hielo de los puntos es positivo hacerlo lo antes posible.

