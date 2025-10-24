El Astorga estrena equipación y busca la victoria ante un rival directo

Detalle de la primera equipación para jugadores de campo y porteros que el Atlético Astorga estrena ante el Langreo.

Tras lograr el primer punto en casa, el Atlético Astorga quiere volver a la senda de la victoria y lograr su segunda victoria, otra vez a domicilio, y con opciones de salir de las posiciones de descenso en el Grupo I de Segunda RFEF.

La oportunidad para sumar unos valiosísimos tres puntos llega este sábado a partir de las seis de la tarde en el estadio Nuevo Ganzábal de La Felguera ante la Unión Popular de Langreo. El equipo asturiano aún está en peor situación que los leoneses en una posición por debajo con un punto menos.

Al choque llegan con un estreno, obligado por la Federación, de equipación. Las nuevas prendas, presentadas este pasado jueves, cumplen con las exigencias normativas que ha supuesto el ascenso de categoría conseguido la pasada campaña: verde para los jugadores de campo y negro para los porteros, ambas con toques dorados. La segunda equipación será azul para los primeros y rosa para los guardametas.

Los verdes vienen de romper una la racha de dos derrotas consecutivas y de estrenar su casillero porque siguen sin ganar en Astorga. El equipo maragato se ha puesto como meta mantener la categoría y ganar este partido ante un rival directo, y también muy necesitado, es clave.

