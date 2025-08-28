«Por afición, estadio, historia y escudo la Ponferradina merece estar en Segunda»
Andrés Prieto confía en poder devolver al equipo al fútbol profesional aunque admite que «no debe ser una obligación» por la presencia de equipos con mayor presupuesto
Jueves, 28 de agosto 2025, 08:21
Andrés Prieto arranca su tercera temporada como jugador de la Deportiva y, tras dos años disputando playoff y rozando el salto de categoría con yema de los dedos, buscará a la órdenes de Fernando Estévez lograr el ansiado objetivo. A pesar de sumar experiencias en categorías de primer nivel tanto a nivel nacional como internacional, el alicantino admite que ya es «un berciano más» y peleará por «devolver a la afición de la Ponferradina al fútbol profesional, que es donde merece estar».
-¿Cómo se encuentra el equipo física y mentalmente de cara al inicio de esta nueva temporada?
-Estamos en proceso de pasar pagina aunque si que es verdad que fue un momento duro tanto para la afición como para nosotros. Es cierto que con el inicio de la pretemporada es como renovar la ilusión y dejar atrás lo que ya pasó que ya no se puede cambiar.
-¿Qué sensaciones ha dejado la pretemporada y cómo está al equipo a nivel futbolístico?
-Muy buenas. Es un momento de cambio y casi un sesenta por ciento de la plantilla ha cambiado y nos estamos adaptando a la forma de trabajar del míster nuevo. En ese sentido, estamos contentos y entendiendo que es lo que quiere el míster de nosotros.
-¿Qué objetivos y qué expectativas tiene la plantilla para este curso?
-Por afición, por estadio, historia y escudo, la Ponfe es un equipo que merece estar en Segunda. Las expectativas son altas, lo que exige este club, pero esas expectativas no pueden ser una exigencia. Sabemos que hay mínimo 4 o 5 equipos que van con un presupuesto más alto y van con todo. Nosotros tenemos que apelar a la comunión con la gente y al ADN del club de ser guerreros, pero el ascenso no puede ser una obligación porque hay presupuestos muchísimo más altos que el nuestro y que obviamente por respeto a ellos no podemos hablar de que nuestro objetivo sea ascender.
-¿Cuáles son las claves para conseguir el ascenso?
-Desde mi experiencia, lo principal que te lleva ahí es crear un gran grupo humano, que seamos una familia y que se comporte así en los momentos duros. Esto tiene que ir unido con jugadores diferenciales tanto arriba como atrás. Es el saber competir y saber ser un grupo que siempre reme en la misma dirección.
-¿Cómo de importante es la parte mental para un equipo que lucha por ascender?
-Es una parte fundamental, la forma de llevar al máximo tu potencial. El año pasado, nosotros fuimos un reflejo de ello. Trabajando la parte mental, pudimos dar el máximo nivel de nuestra plantilla.
-El hecho de haberse quedado tan cerca de conseguir el objetivo… ¿Refuerza al equipo de cara a este año o lo hace más complicado por tener que volver a empezar de cero?
-Yo lo tomo como que es una lección, que la vida nos dio, y aprendes qué es lo que te faltó para subir y en eso estamos, tratando de construir a sabiendas de lo que nos faltó. Si hubiera una fórmula de éxito, todo el mundo conseguiría sus objetivos.
-¿Qué supone el hecho de que la afición considerara a Andrés Prieto el mejor jugador de una temporada donde había tanta calidad en la plantilla?
-Para mí creo que es lo que mas feliz me hace. Es una ciudad que me ha hecho sentir muy agusto y muy querido. En ese sentido, por encima de cualquier logro y premio individual, es de lo que más orgulloso estoy, de que la gente esté feliz y orgullosa.
-¿Qué sensación transmite la afición a los jugadores de cara a esta nueva campaña?
-Hasta donde puedo sentir, siendo sinceros, fueron los que peor lo pasaron seguro, aunque no sé si peor que nosotros, pero ellos fueron los primeros que se levantaron y mandaron mensajes de ánimo. A mí alguno me decía que era la seña de identidad de este club, no rendirse. Una idea que va más allá de lo futbolístico en esta comarca.
-Alicantino de nacimiento, sí, pero ya un berciano más… ¿no?
-Sí, y pase lo que pase en mi carrera eso no va a cambiar. Por suerte, he jugado en primer nivel en todas, creo que me falta solo la Champions, pero Ponferrada es el sitio en el que más feliz he sido y mi familia también. Al final, hemos sentido que hemos encontrado nuestro sitio y desde el primer día vimos que este era nuestro lugar. Es un privilegio haber encontrado a la Ponfe y siempre hemos primado esto a otras opciones porque lo que estamos viviendo aquí igual con dinero no se puede pagar.
