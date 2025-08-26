«La intención es ascender de categoría, pero con los pies en el suelo»

Borja Pérez Martes, 26 de agosto 2025, 08:22 Comenta Compartir

Tras quedarse a las puertas del ascenso al fútbol profesional, la SD Ponferradina tomó la decisión de renovar de nuevo su proyecto deportivo y optó por Fernando Estévez como el elegido para encabezar la lucha, una temporada más, por regresar a Segunda División. El técnico granadino afronta con ilusión la campaña tras una extensa pretemporada, aunque lo hace manteniendo los pies en el suelo ante el objetivo del ascenso.

-¿Cómo ha sido el primer contacto con los jugadores y con el club?

-Ha sido positivo. Hemos hecho una pretemporada larga, lo que nos permite la posibilidad de conocer bien a los jugadores. Conocía la infraestructura del club, a pesar de no ser uno de los presupuestos más altos, creo que tenemos muchas fortalezas tanto en infraestructura como en afición. Mi llegada la valoro como positiva en cuanto a la receptividad tanto del club como de los jugadores y la afición.

-¿Qué ha visto en la Ponferradina para volver a los banquillos después de estar esperando un proyecto de Segunda?

-Creo que es un proyecto con una base sólida que tarde o temprano va a estar en el fútbol profesional. Después de un ascenso y una meritoria salvación con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, la apuesta fue por continuar en la categoría y durante todo el año estuve esperando esa posibilidad. Es verdad que la Ponferradina ya se había interesado por mí en años anteriores, pero digamos que ahora ha sido una confluencia de factores. Yo he dado un paso atrás porque creo que era muy arriesgado estar otro año sin entrenar y creo que entre las opciones que había, la Deportiva era el proyecto que mejor pálpito me daba y cuando hablo de eso es porque creo que es el equipo que más cerca está del fútbol profesional.

-Aunque es verdad que hay muchas caras nuevas… ¿notó al equipo tocado después de haberse quedado tan cerca del ascenso a Segunda?

-Sí, porque creo que la temporada empezó antes de la cuenta y ahí ha habido cierto duelo. Las primeras semanas, hemos sido un poco cuidadosos para no cargarles de mucho contenido porque las cabezas todavía estaban en esa fase, pero ahora ya lo han superado, están ya conectados y afrontan con ilusión esta temporada. Es algo lógico, yo he pasado por esa situación, he vivido tres playoff antes de lograr el ascenso y ese duelo hay que sobrepasarlo con tiempo e ilusión por un nuevo proyecto.

-Y de cara a esta temporada… ¿Cuáles son las expectativas y el objetivo?

-Yo siempre digo que hay que mirar a las estrellas para tener los pies en el suelo. Sobre todo, lo que hay es mucha coherencia, por parte del propio club, reconociendo que no somos el mayor presupuesto de la categoría, pero tenemos otros alicientes como representar a toda una comarca que creo que son unos valores extra. Está muy bien apuntar alto, pero hay que ir por pasos. Evidentemente, uno viene con la ilusión de recuperar la categoría y lo aceptamos como reto, pero hay que parcelar el objetivo en tramos y el primero es construir un buen equipo y tener un buen arranque de competición. La intención inicial, evidentemente, es ascender de categoría, pero con los pies siempre puestos en el suelo.

-Ha conseguido varios ascensos desde el inicio de su carrera, también a Segunda con el Eldense. ¿Cuáles son las claves para cumplir el objetivo?

-Consolidar un equipo con identidad y que enganche a la afición, es lo más importante. Yo he conseguido ascensos desde la categoría más baja hasta la última, solo me queda uno y tengo el convencimiento de que algún día llegará. Por suerte, he podido disfrutar de muchos buenos momentos y creo que la clave está en la fortaleza del grupo y en la sinergia con la afición, conseguir un equipo que enganche con lo que transmite en el terreno de juego.

-¿Cómo va a jugar la Ponferradina de Fernando Estévez?

-A veces no puedes elegir, pero en este caso hay buena sintonía con la dirección deportiva y todos los movimientos son consensuados. Creo que vamos a ver un equipo identificable, sobre todo proactivo. Lo importante es sacar rendimiento y que el equipo transmita. Vamos a buscar un equipo aguerrido, que en su gen competitivo tenga valores que definan a la propia comarca como el de ser guerrero. Un equipo intenso en fase defensiva y a la vez agresivo en fase ofensiva. Habitualmente, en los proyectos en los que he estado, hemos sido equipos muy goleadores que también funcionan a nivel defensivo y ese es el objetivo en la Ponferradina. Yo buscaré un equipo que se identifique con los valores de la comarca.

-Para la gente que no conoce su estilo de juego… ¿Qué sistema o sistemas utiliza y cuáles son las claves del mismo?

-El proceso de construcción de un equipo es complejo porque partes con unas herramientas y tienes que ir añadiendo, se trata de ir buscando complementariedades y tratar de armar un equipo competitivo. Yo defino como una de las virtudes principales de un entrenador la adaptabilidad. La idea es esa, pero luego viene la adaptación funcional, que significa que tenemos una idea clara de cuál es nuestra ruta, pero habrá matices que dependerán de como terminemos configurando la plantilla, pero quien me conoce sabe que mis equipos tienen seña de identidad.

-¿Está contento con la plantilla que se ha hecho a expensas de que se cierre el mercado?

-Estoy contento porque conservamos una base y se han hecho incorporaciones que creo que elevan el techo competitivo del equipo. Los resultados han engañado un poco en pretemporada, pero empezamos con más del media plantilla del filial, que está en regional preferente, y eso evidentemente ha sido un handicap a la hora de valorar el equipo en función del resultado. Aun así, el proceso creo que está siendo el adecuado.

-¿Cómo está siendo la adaptación de los nuevos futbolistas?

-Buena por dos motivos. Primero, porque hay un vestuario espectacular, el núcleo grueso que se ha quedado es muy acogedor, facilita mucho la llegada de otros futbolistas. Además, nosotros, cuando firmamos un jugador, no valoramos únicamente el perfil deportivo sino también el personal, que creo que también es muy importante.

-¿Hasta qué punto es importante el aspecto mental en una categoría como esta?

-Es determinante, en el fútbol y en la vida. La diferencia entre llegar a la élite o no está precisamente en el aspecto mental. En mantenerte firme, reajustar objetivos, reponerte a la adversidad… en definitiva, levantarte siempre que te caes.

-¿Cómo de importante es la afición en un desafío como es la lucha por ascender?

-Es crucial, es uno de los elementos que valoran los futbolistas cuando llegan. Yo lo he sufrido en contra y siempre ha sido un sitio que a nivel de empuje me ha llamado mucho la atención. Hay una masa social ávida de fútbol, de retomar la categoría y de transmitir ese impulso al equipo. Ha tenido un papel importante en el pasado, lo tiene y lo va a tener en el presente y en el futuro, estoy convencido.

-¿Qué le transmiten los aficionados en la calle?

-Me paran poco porque las semanas que llevo aquí voy de casa al estadio y del estadio a casa, es difícil encontrarme con aficionados. Por otra parte, si me paran, soy una persona normal. Por lo general, cuando me paran, me animan y me dicen que hay que insistir, que al final lo conseguiremos y esa es un poco la idea.

