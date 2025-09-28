La visita al José Zorrilla, en directo: Real Valladolid 0-1 Cultural
El conjunto de 'Cuco' Ziganda estrena su nuevo cuerpo técnico en un duelo muy esperado en el feudo del conjunto pucelano
Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:00
18:37
Gol de la Cultural
6' ¡Gooooooooooooooool! ¡Colladooooooooo pone el primero!
18:36
4' Pita la afición local, pero Badia no se da prisa en el saque de puerta para intentar pasar el fulgurante inicio blanquivioleta
18:35
3' Irrupción de Biuk en el área que acaba con el disparo fuera
18:33
1' Presión muy alta del Real Valladolid que complica la salida culturalista
18:31
Inicio del duelo
1' ¡Arranca el partido en el José Zorrilla!
18:28
¡Saltan los 22 protagonistas al terreno de juego!
18:23
Se dejan ver y oír ya en la grada visitante del José Zorrilla los 594 aficionados culturalistas que se darán cita en el feudo blanquivioleta, después de que los locales mandaran ese cupo de entradas.
Cabe recordar que este partido ha sido declarado de alto riesgo.
18:21
Once del Real Valladolid
Y este es el once del Real Valladolid: Guilherme; Alejo, Pablo Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Lachuer, Meseguer; Amath, Ponceau, Biuk; Latasa
18:17
Once de la Cultural
¡Este es el primer once de la era Ziganda en la Cultural! Sale con: Badia; Víctor García, Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Hinojo; Bicho, Thiago Ojeda; Pibe, Chacón, Collado; Sobrino
18:15
Problemas en la entrada a la grada visitante
Medio centenar de personas se encuentran fuera del José Zorrilla al no haberles dejado entrar por no tener la entrada a su nombre.
18:14
Almada, técnico blanquivioleta, contará con dos lesiones importantes como son la de Juric, principal bastión en el centro del campo, y Marcos André.
18:11
Por su parte, el Real Valladolid llega a este partido tras cosechar su primera derrota de la temporada, la pasada jornada, ante el Albacete (2-0). Aun así, las dos victorias y dos empates anteriores sitúan a los pucelanos en la zona alta de la tabla.
18:08
Así llegaban hace unos minutos los cerca de 600 aficionados de la Cultural desplazados hasta el José Zorrilla para el Real Valladolid - Cultural.
18:08
De cara el primer desafío de esta nueva era, la Cultural llega con problemas en la defensa. Fornos y Eneko Satrústegui están lesionados, mientras que iván calero está sancionado, lo que deja practicamente con los efectivos justos a Ziganda.
18:07
18:05
Precisamente, 'Cuco' Ziganda reconoció que ha mantenido las cosas buenas que se venían haciendo, aprotándolesu toque particular en busca de mejorar las prestaciones del equipo en este inicio de temporada.
Aun así, sobre el encuentro, tiene claro que «será muy difícil salirse del planteamiento del Real Valladolid», un equipo «que no contemporiza», por lo que espera un partido de «toma y daca».
18:04
La Cultural llega a este encuentro en la penúltima posición de la tabla, superando únicamente al Granada CF, pero con ilusiones renovadas con el nuevo entrenador, a pesar de que en sus escasos días en León aún no ha tenido tiempo de implantar su modelo de juego.
18:00
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al PARTIDAZO que se va a disputar en el José Zorrilla a partir de las 18:30 horas. La Cultural se estrena con el 'Cuco' Ziganda ante el real valladolid en busca de ganar para poder salir una vez más de los puestos de descenso.
Vive con nosotros todos los detalles del encuentro.
