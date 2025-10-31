leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de la afición de la Cultural. Marta López

A la venta las entradas para la visita de alto riesgo de la Cultural a Riazor

El club leonés ha optado por realizar un sorteo puro entre todos los abonados interesador en desplazarse a este encuentro

Borja Pérez

Borja Pérez

Viernes, 31 de octubre 2025, 20:41

La Cultural ha puesto en marcha los procedimientos para el desplazamiento de la afición a Riazor de cara al próximo encuentro ante el Deportivo de la Coruña, que se disputará el sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas.

La entidad leonesa ha recibido un total de 863 entradas para el encuentro, correspondiente a la jornada 13 de LaLiga Hypermotion. Las entradas tienen un precio unificado de 20 euros y, de ellas, un porcentaje irá destinado a la Federación de Peñas Culturalistas.

Sorteo puro

Ante la demanda de los aficionados culturalistas tras los últimos desplazamientos, donde también se han detectado algunas infracciones de identidad en las entradas vendidas, el club ha optado en esta ocasión por realizar un sorteo puro entre todos los abonados.

El plazo se abrirá este sábado a las 12:00 horas y estará habilitado hasta el domingo a las 12:00 horas. Una vez pinchado el enlace, aparecerá el partido y un botón de 'PRE RESERVA'. Dicha solicitud quedará en estado 'PENDIENTE'. Una vez cerrado, se realizará un sorteo puro entre todos los apuntados y se conocerá a los agraciados con una entrada doble para el partido, la del propio abonado afortunado en el sorteo y otra para un acompañante, que también deberá ser abonado.

Cabe destacar, en todo caso, que el partido ha sido declarado de alto riesgo, por lo que no habrá venta de entradas online ni en taquilla el mismo día del partido, lo que impedirá una mayor afluencia de culturalistas en la grada local.

