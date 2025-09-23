Un héroe del ascenso sin plena confianza para el reto de Segunda

Dani González León Martes, 23 de septiembre 2025, 08:10 Comenta Compartir

Fue la primera gran apuesta de José Manzanera. Auspiciado por el que todavía era director general de la Cultural y Deportiva Leonesa, Felipe Llamazares, el nombre para dar un paso más en el proyecto leonés estaba claro: Raúl Llona.

Llamazares, junto a la 'mano derecha' de Manzanera, Antonio Martínez, acudió a Las Gaunas para ver in situ a Llona. Les convenció: era el hombre. Y el 1 de junio de 2023, el riojano fue anunciado oficialmente como entrenador de la Cultural.

A partir de ahí, Llona inició una trayectoria que le convierte en uno de los entrenadores más destacados de la historia de la Cultural. En su primera temporada reilusionó a la afición, con varias jornadas líder, buena parte del curso en puestos de playoff y quedándose a las puertas de esa fase de ascenso.

Artífice de un histórico ascenso

La segunda campaña sería la suya, firmando un curso histórico: líder de la jornada 1 a la 38, logró, no exento de sufrimiento, el ascenso a Segunda División que tanto anhelaba la ciudad y el culturalismo. Llona entró, en ese mismo instante, en el olimpo del culturalismo.

Pero su historia entraba ahí en la recta final. Sin la confianza plena del club para asumir el reto de entrenar en Segunda División, su renovación automática por ascenso le mantuvo en el cargo.

Diferencias con el club

La dubitativa segunda vuelta ya generó dudas acerca de si era la persona idónea para seguir en el cargo. Su cese se planteó, incluso, durante el curso anterior, pero no se llegó a ejecutar puesto que la Cultural nunca se bajó del primer puesto y el cuento acabó con final feliz.

La irregular segunda vuelta de la pasada campaña ya arrojó dudas sobre la continuidad de Llona

Pero esas suspicacias ya estaban en el seno de la Cultural. Y durante el verano, crecieron, con diferencias internas en cuanto al mercado de fichajes y en cuanto a los refuerzos, plasmadas en las afirmaciones acerca de las necesidades del equipo: mientras Llona consideraba que eran necesarios refuerzos en defensa, el club creía que debía sumar más calidad en ataque.

A ello se sumó lo deportivo. Los resultados no han acompañado a un Cultural gris, irregular, lejos de la esencia que le permitió lograr el ascenso el pasado año. Sólo el oasis de Santander le permitió a Llona alargar su estancia en el banquillo culturalista. Pero la mala imagen y la derrota cosechada ante el Castellón ha precipitado todo.

En datos

La aventura de Llona en la Cultural ha durado 844 días en los que ha logrado relanzar el proyecto deportivo del club leonés hasta llevarlo a Segunda División.

41 jornadas Ese es el número de jornadas en el que la Cultural ha sido líder con Llona, que suma 86 encuentros al frente de la Cultural

En este periodo, ha disputado 86 partidos oficiales con el club leonés, de los que ha ganado 35 y ha tenido a la Cultural en primera posición en 41 jornadas - 38 en la pasada temporada, tres en la 2023/24 -, sumando también 28 empates y 23 derrotas, con 96 goles a favor y 81 en contra.

Sólo Rodri, Bicho, Víctor García, Bañuz y Fornos han vivido la etapa íntegra de Llona en el banquillo culturalista que concluye tras seis jornadas disputadas en la Liga Hypermotion y donde el club busca dar un giro de timón a la inercia del club leonés.