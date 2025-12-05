Ziganda advierte sobre el Eibar: «Es uno de los equipos que mejor juega»

Rubén Fariñas León Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:05 Comenta Compartir

Sin más tiempo para pensar en el pase de ronda en la Copa del Rey, la Cultural ya tiene en mente Ipurúa. El equipo del 'Cuco' Ziganda ya prepara su visita a uno de los templos del fútbol de plata.

La semana ha servido, además de para avanzar en el torneo del KO, para que jugadores como Rodri, Sobrino o Satrústegui avancen en su recuperación, aunque ninguno será de la partida ante el Eibar -domingo, 18:30 horas-.

El técnico navarro ha puesto en valor a la unidad B tras el triunfo 4-2 ante el Andorra. «La competencia está siendo muy grande en todas las competiciones. Le doy vueltas a que todos estén en las mejores condiciones y lo mejor preparados posibles».

Después se ha desecho en halagos con el equipo de Beñat San José que transita en puestos de descenso tras una dinámica «extraña» en la que han mantenido «buenas sensaciones» a pesar de los resultados. «Cualquiera que le vea jugar sabe que tiene energía, ritmo alto, es un equipo muy vivo que va a por los partidos, aprieta, llega mucho, pero les esta costando sacar los partidos», explicó en la previa del choque.

Sus actuaciones en Ipurúa han sido «muy fiables», salvo el día del Zaragoza, que dominaron y fueron penalizados en las áreas jugando con uno más. «Es uno de los equipos que mejor ha jugado, es uno de los equipos que más llegan, es uno de los equipos que más somete a los contrarios».

El 'Cuco' espera un rival que les ponga en muchas dificultades y del que defendía las variantes con y sin balón. «Tenemos que hacernos fuertes nosotros, con nuestra identidad y sacar la mejor versión del grupo».

También intentarán jugar con las urgencias del rival, aunque advierte de que eso puede jugar en contra de la Cultural porque el Eibar estará «con los cinco sentidos» para evitar cometer errores.