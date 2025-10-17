Prueba de fuego ante un colista con nuevo entrenador

Borja Pérez Viernes, 17 de octubre 2025, 12:33 Comenta Compartir

En el inicio de la era Ziganda, más allá de la épica victoria ante el Real Valladolid, está dejando mejores sensaciones que resultados, sobre todo en el último encuentro ante el Córdoba en el que los leoneses dominaron y contaron con múltiples opciones, pero se acabaron marchando de vacío del feudo andaluz.

Ahora, tras una semana que combina la frustración de no ver recompensado el trabajo y el optimismo de saber que se está recorriendo un buen camino, la Cultural intentará plasmar sus buenas sensaciones en el terreno de juego del Real Zaragoza este próximo sábado (18:30 horas). Lo harán, de nuevo, ante un conjunto que estrenará entrenador.

Real Zaragoza Andrada; Francho, Insua, Tachi, Tasende; Moya, Bare, Guti; Cuenca, Dani Gómez, Moyano - Cultural Badia; Víctor García, Rodri Suárez, Barzic, Hinojo; Pibe, Thiago Ojeda, Bicho, Collado; Chacón, Sobrino Árbitro Dámaso Arcediano. Colegio Castellano-Manchego.

Incidencias Ibercaja Estadio. Jornada 10 de la Liga Hypermotion. 18:30 horas.

La clasificación por sí misma marca la importancia de este duelo. La Cultural, penúltima en la tabla, visita al conjunto maño, colocado en el farolillo rojo de la liga.

De esta forma, los tres puntos se antojan vitales para poder dar un paso al frente y, posiblemente, aunque dependerá del resto de partidos, salir de los puestos de descenso.

Incógnitas en la enfermería

Para afrontar este partido con la mayor de las garantías, Ziganda comunicó en la rueda de prensa previa al duelo que Eneko Satrústegui y Rafa Tresaco son los dos descartes confirmados, mientras que se mantienen en duda hasta última hora Pibe y Jordi Mboula, a pesar de haber completado ya las dos últimas sesiones con el grupo.

Las dudas, por tanto, se mantienen en saber quién partirá en la banda derecha y, en consecuencia, si se volviese a optar por Rubén Sobrino en esa posición, quién ocuparía la punta de ataque junto al fijo Luis Chacón.

Lo que tiene claro el técnico, independientemente de quien juegue, es que «va a ser un partidazo» y habrá «mucha presión que jugará a favor y en contra de ellos -refiriéndose al ambiente de Zaragoza-».

Tramo difícil en el Real Zaragoza

Y es que, los locales están volviendo a sufrir un tramo muy complejo a todos los niveles del club, algo que ya viene siendo repetitivo en los últimos años, lo que ha supuesto la destitución de Gabi como técnico maño el pasado domingo.

Así, ante la imposibilidad de encontrar un nuevo entrenador de cara a este choque y a pesar de que la dirección deportiva admitió de primeras que no era una opción, Emilio Larraz, técnico del filial, se pondrá a los mandos del equipo de cara a este encuentro en el que los zaragozanos se encomiendan al cotidiano dicho futbolístico de «Entrenador nuevo, victoria segura».

Será la Cultural quien intente evitarlo y lo harán respaldados por una escasa cantidad de aficionados que han conseguido entrada en la grada local ante la imposibilidad de disponer de entradas visitantes por los problemas de capacidad dle nuevo estadio en el que disputa sus partidos el Real Zaragoza mientras se desarrollan las obras en La Romareda.

