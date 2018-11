Ponferradina - Cultural; León late al ritmo de su derbi más esperado Salida al campo en el último derbi del Toralín. La SD Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa vuelven a verse las caras tras un año y medio | Los jugadores de Bolo llegan como líderes del Grupo I y la plantilla de Cea con dudas | El último duelo en el Toralín marcó un antes y un después en la historia de los capitalinos, mientras que hundió a los bercianos RUBÉN FARIÑAS León Sábado, 17 noviembre 2018, 11:46

Por Fuentesnuevas. Por el viejo Amilivia. Por Juan Fuentes y por Luis Ballesteros. Por las invasiones en el Reino y por el último choque en el Toralín, que cambió la historia.

Víctor Cea y Jon Pérez Bolo pueden insistir en una idea: «Son tres puntos más», pero ambas aficiones, ambas ciudades y toda una provincia saben que esto es algo más. Es el orgullo del Bierzo y la pasión de León, la honra de Ponferrada y el prestigio de la capital.

La Sociedad Deportiva Ponferradina y la Cultural y Deportiva Leonesa vuelven a verse las caras. Ha pasado un año y medio y parece que en ese tiempo hubiera transcurrido toda una vida. Una depresión de los primeros y un sueño de los segundos pero, al final, la historia les ha vuelto a llevar a orillas del Sil.

El Estadio del Toralín se prepara para acoger este domingo, desde las 17:00 horas, el derbi de la provincia de León. Los dos equipos representativos de su fútbol tienen una cita en un campo que rozará el lleno, con cerca de 1.500 culturalistas en la grada -la mayor invasión que se recuerda en la historia de estos partidos- y un mosaico de banderas bercianas que coparán el resto de gradas.

Ponferradina - Cultural PONFERRADINA Gianfranco; Son, Jon García, Zabaco, Ríos Reina; Trigueros, Óscar Sielva, Fran Carnicer, Jorge García; Pablo Espina, David Grande CULTURAL Palatsí; Saúl, Iván González, Vicente Romero, Nicho; Sergio Marcos, Yeray González; Hugo Rodríguez, Señé, Antonio Martínez; Aridane ÁRBITRO Martínez Santos (Colegio Gallego) ESTADIO Y HORA El Toralín, 8.800 especadores; 17:00 horas

El líder, la Ponferradina

Con la clasificación en la mano, los blanquiazules parten con una ligera ventaja. La 'Ponfe' es líder y suma cuatro puntos más que la 'Cultu'. Además, están invictos en su terreno de juego, de donde solo han dejado escapar un empate.

El entrenador vasco de los bercianos no podrá contar con su gran estrella, Yuri, sancionado en el último encuentro del Toralín con dos partidos. A ello sigue sumando la duda de Dani Pichín, quien entrará en la convocatoria aunque podría no ser titular. El resto del plantel no diferirá de lo que viene usando, especialmente en defensa, donde el equipo es el mejor en goles encajados.

«Estoy convencido de que el equipo va a hacer un gran partido y de que nuestra gente va a estar orgullosa de lo que hagamos en el campo, con independencia del resultado», ha asegurado el técnico de la Ponferradina en la rueda de prensa previa al partido.

La Cultural, irregular

Ejerciendo como visitante estará la Cultural. Los leoneses llegan a la cita en quinta posición, con sensaciones encontradas tras sus dos últimos partidos, a pesar de que llevan siete jornadas sin caer derrotados. A esa estadística se ha querido acoger Víctor Cea, quien espera sentirse «como si fuéramos locales» gracias a la nutrida presencia de seguidores blancos.

El técnico madrileño no tiene bajas. Toda su plantilla está disponible y esto le causará más de un quebradero de cabeza para elaborar la lista de convocados y el once titular, lo que ya le ha llevado a más de un encontronazo con la afición. Iván González volverá a la defensa y Señé podría recuperar su puesto en la mediapunta. Las dudas están en si jugadores como Yeray González o Víctor Díaz tendrán cabida en los planes de Cea.

Víctor Cea está convencido de que su equipo va a ir a ganar al Toralín, sabiendo la dificultad que tiene un rival como la Ponferradina, y sacará una alineación para no especular con el resultado. «Si damos nuestro nivel, no nos debe quitar la atención lo que ellos planteen. Desde que salgamos a calentar buscaremos ganar».

Un partido especial

Para saber que este es un partido especial no hace falta irse muy lejos en la clasificación. El último duelo en el Toralín tuvo un claro color visitante, con victoria por 1-3 de los leoneses en un choque donde Álex Gallar y Julen Colinas hicieron los goles. Este duelo marcó el despegue de aquella Cultural y la caída libre de la Ponferradina de Herrero, que no volvió a levantar cabeza.

En el lado contrario, resultados como la remontada berciana en 2005, cuando lograban levantar un resultado adverso de 0-2, en la segunda parte; o la goleada de 2007, cuando las distancias entre ambos clubes a nivel económico y social se encontraban a años luz, y el partido del Toralín finalizaba con 4-1.

Históricamente, la Ponferradina se ha llevado más derbis ejerciendo como anfitrión. 22 triunfos suman los blanquiazules, 12 victorias cayeron del lado de la Cultural y 9 partidos acabaron con tablas.

Las estadísticas, la clasificación y los favoritismos quedarán de lado en cuanto ambos equipos salten al césped del Toralín. El encuentro más esperado por ambas aficiones ya vela armas a la espera de que el balón ruede. Ambas parroquias se dividirán para llevar en volandas a los suyos y solo coincidirán en una eterna aspiración: que este partido llegue alguna vez con ambos clubes en Segunda División.