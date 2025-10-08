Paraschiv: de la titularidad indiscutible al ostracismo

Dani González León Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:49 Comenta Compartir

Es un caso extraño pero, en parte, entendible. Y es que el delantero, aunque sea cruel en algunos casos, vive del gol. Daniel Paraschiv llegó como una de las grandes apuestas para el ataque de la Cultural, pero no pudo estrenar su casillero de goles ni siquiera en pretemporada.

El rumano no ha empezado bien el curso. Así lo atestiguan los números, incluso esos dos penaltis no convertidos en la pretemporada, y también sus minutos con el primer equipo culturalista.

La apuesta por Paraschiv fue tal que llegó con la vitola de delantero titular. Ocupó ese rol de '9' en el inicio de curso, saliendo de inicio ante el Burgos, Almería, Sporting y Leganés. No pudo anotar ningún gol y la Cultural, en esos cuatro encuentros, tan solo uno… y de un defensa rival en propia puerta.

Sobrino le cierra las puertas

Entonces llegó Rubén Sobrino y el puesto en el once fue para el madrileño. Primer partido: gol y asistencia, además en un escenario como Los Campos de Sport del Sardinero. Paraschiv pasó de jugar los cuatro primeros partidos como titular y sumar 258 minutos al banquillo. Y en los cuatro siguientes encuentros ni siquiera ha participado.

Ahora, el rumano tiene ante sí el reto de volver a contar con minutos, de ganarse una oportunidad para demostrar que esa apuesta culturalista por él tenía razón de ser. Y la Cultural, más en concreto 'Cuco' Ziganda, de recuperarle para la causa y aprovechar las virtudes del rumano.

Las palabras de Ziganda sobre Paraschiv

«No ha empezado bien. Lo sabe él y lo sabemos todos, pero el año va a ser largo. Es un jugador aprovechable, lo demostró en el Oviedo el año pasado y tenemos que aprovecharlo, que recupere su nivel y la confianza», explicó Ziganda este lunes, tras el empate sin goles ante el Albacete.

El técnico de la Cultural reconoció que sopesó en darle minutos ante los manchegos para «jugar con dos delanteros», pero las características del equipo no se adecúan al completo a Paraschiv: «No somos un equipo muy centrador». «Le vamos a exigir y animar, pero nadie espera por nadie aquí y las oportunidades, cuando te las dan, ay que aprovecharlas», advirtió Ziganda.

Así, Paraschiv ha pasado de la titularidad casi indiscutible al ostracismo, al no jugar ni un sólo minuto en el último mes de campeonato. El rumano tiene ante sí el desafío de volver a ganarse el puesto y convencer al club, cuerpo técnico y afición desde el verde.