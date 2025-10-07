leonoticias - Noticias de León y provincia

Cuco Ziganda, durante el partido ante el Albacete. CyDL
Fútbol | Cultural

Cuco Ziganda pone el cerrojo

El técnico navarro da otra cara a la defensa y suma 180 minutos sin recibir un gol, algo que la Cultural no lograba desde hace más de un año

Dani González

Dani González

León

Martes, 7 de octubre 2025, 15:58

De una Cultural que apostaba por el ataque a un equipo que prima la fiabilidad en defensa. La esencia del 'Cuco' Ziganda ya se deja notar en un conjunto leonés que ha sumado cuatro de seis puntos posibles bajo la batuta del navarro.

El técnico pamplonica le ha dado un nuevo aire a la defensa culturalista y ha logrado que la portería de Édgar Badía haya estado imbatida en los dos partidos que Ziganda ha estado al frente del conjunto leonés.

Desde su llegada, Ziganda puso el «orden» como una de sus prioridades, uno de sus principios sobre los que edificar su equipo. Y dicho y hecho. La Cultural se ha solidificado en defensa, siendo un equipo más fiable atrás, donde destacan nombres como Barzic, Tomás Ribeiro o Rodri Suárez.

Más de un año sin encadenar porterías a cero

De esta manera, la Cultural suma dos porterías a cero seguidas de las tres que acumula esta temporada (0-0 ante el Leganés en la cuarta jornada), algo que no fue sencillo para el equipo culturalista ya en la temporada pasada: en la segunda vuelta sólo lo consiguió en dos ocasiones (Cultural 2-0 Celta Fortuna y Cultural 1-0 Arenteiro).

Es por ello que para encontrar dos porterías a cero seguidas de los leoneses en liga hay que remontarse al inicio del curso pasado, a la cuarta y quinta jornada, en las que ganó 0-1 en Zamora y 1-0 a Osasuna Promesas los días 15 y 22 de septiembre.

Si se incluye también la Copa del Rey a la ecuación, el recuerdo es algo más reciente, de finales de octubre de 2024: el 2-0 en el derbi ante la Deportiva (27 de octubre) y el 0-2, prórroga mediante, ante el Llanera en la primera ronda de Copa (31 de octubre).

