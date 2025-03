Manu Justo vuelve a rescatar a la Cultural

Dani González León Domingo, 16 de marzo 2025, 19:27 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

Otra vez los minutos finales. Otra vez la Cultural emerge cuando parecía enterrada. El equipo leonés sacó, de nuevo, un punto en el tiempo añadido para empatar ante la Gimnástica Segoviana (1-1) y seguir con más de dos partidos de ventaja respecto al segundo puesto.

Gimnástica Segoviana Oliva; Silva, David López, Abel, Céspedes; Llorente (Fernán, min. 79), De La Mata, Hugo Díaz (Olmedilla, min. 67); Astray (Maroto, min. 79), Berlanga (Hugo Marcos, min. 88), Farrell (Diego, min. 67) 1 - 1 Cultural Bañuz; Lanchi (Guzmán, min. 73), Fornos, Eneko, Álvaro; Kevin Presa (Escobar, min. 65), Maestre (Barri, min. 58); Calderón (Bicho, min. 58), Chacón, Artola (Pibe, min. 58); Manu Justo Goles 1-0, min. 40, Abel. 1-1, min. 89, Manu Justo.

Árbitro Palomares Gutiérrez (Colegio Andaluz). Mostró amarilla a Silva y a Astray por parte de la Gimnástica Segoviana y a Kevin Presa y a Barri por parte de la Cultural.

Incidencias Estadio de La Albuera. 3.000 espectadores. Jornada 28 del grupo 1 de Primera RFEF.

La incertidumbre rodeó las horas previas al partido: la nieve caída en Segovia ponía en discusión la posibilidad de celebrarse. El encomiable trabajo de operarios y voluntarios permitió limpiar el césped y que, pese a, evidentemente, no en óptimas condiciones, sí se pudiera jugar.

Llona tuvo en cuenta ese factor colocando un centro del campo más rocoso con Maestre y Kevin Presa, además de dar entrada a Calderón y Artola en los extremos.

Salió mejor el equipo local, superior en los primeros minutos, capaz de llegar y no dejando a la Cultural estar cómoda. Los de Llona tenían que adaptarse a este contexto, tratando de buscar balones largos y ganar duelos aéreos para ir entrando en partido.

Eneko tiene el 0-1

El elemento diferencial para esta Cultural era Calderón. El manchego abría el campo, mantuvo un vibrante duelo con el lateral local Céspedes y consiguió sacar centros que generaron cierto peligro. Con Manu Justo muy vigilado y Chacón prácticamente inédito, desaparecido, el extremo culturalista apuntaba a ser la única solución leonesa.

Fue a más el equipo culturalista. Los de Llona tomaron la pelota, calmaron el juego y pusieron su ritmo. Durante unos 15 minutos, fueron mejores, llegaron y dispusieron de una gran ocasión de gol.

En un saque de esquina, Calderón puso un balón perfecto que Eneko, entrando desde atrás, cabeceó con fuerza pero Oliva, atento, sacó este remate a bocajarro con una fenomenal parada. La Cultural había avisado.

Pero los locales tenían que frenar esa evolución culturalista. La Segoviana propuso un partido más trabado, con interrupciones y faltas constantes. La Cultural entró al juego, perdió continuidad y el choque volvió a igualarse... o incluso decantarse de lado azulgrana.

Falta de tensión y gol en contra

En ese partido de duelos, de envites y de intensidad, era mejor la Gimnástica. Pero no lograban generar peligro, así que sólo el balón parado podía ser pasaporte hacia el gol. Y así fue. En un centro lateral, Sergi Maestre se durmió, esperando el balón. Abel Pascual le ganó la posición y ganó espacio para chutar cruzado y batir a Bañuz. El partido se complicaba.

La Cultural intentó reaccionar en los últimos cinco minutos de primera mitad. Pero, precipitada, no llegó a generar peligro. Otra vez, los leoneses tenían que apelar a la capacidad de sobreponerse a golpes en contra para tratar de sumar en Segovia.

Las claves Calderón El extremo fue el principal conductor de peligro de la Cultural con desborde y capacidad de centrar. Maestre No fue el día del mediocentro catalán. Llegó tarde a muchso duelos y salió en la fotografía del gol de la Gimnástica. Manu Justo De nuevo, héroe. Rescató un punto a las puertas del tiempo añadido con un gran cabezazo.

La Cultural salió de los vestuarios con más energía y se impuso en los primeros minutos de la segunda mitad, volcando el juego por las bandas. La primera oportunidad la tuvo Chacón, que remató alto una segunda jugada que ganó en el área rival.

Los leoneses buscaron más la banda izquierda, no la derecha como en la primera mitad, con una Segoviana bien plantada en defensa, consciente de que le tocaba sufrir para mantener la ventaja.

Pero la Cultural necesitaba estímulos. Llona trató de dárselos en forma de triple cambio, dando entrada a Bicho, Barri y Pibe: dos jugadores de control y uno de desborde para tratar de desajustar a la defensa castellana.

Toda la pólvora en ataque

Tuvo otra nueva ocasión la Cultural, que nació de una gran conducción de Bicho, rompiendo líneas, y acabó con un chut de Kevin Presa que despejó Oliva, que ya sumaba dos intervenciones de mérito en el partido.

Necesitaba más la Cultural. Más recursos en ataque, más pólvora. Así que el nombre era el de Escobar. Llona estaba haciendo pronto los cambios en busca de que tuvieran efecto para remontar un choque que se le estaba atragantando al conjunto leonés.

Pero el equipo parecía ir a menos. La Gimnástica Segoviana, con centros laterales y balón parado, generaba peligro. En una mala salida de Bañuz, Astray tuvo el 2-0, pero Álvaro se interpuso cuando chutaba el local a puerta vacía.

Ampliar Manu Justo pugna por un balón. Gimnástica Segoviana

Pasaban los minutos, pero la Cultural no encontraba soluciones. La producción ofensiva de los leoneses, pese a quemar todas sus naves pronto, era escasa. No había ideas, no se encontraban espacios y la desesperación - en la grada leonesa y en los jugadores de blanco - crecía ante una Segoviana que crecía en confianza.

Por empuje y, colgando balones, llegaron algunas ocasiones. En un centro lateral, Guzmán tocó y Escobar cabeceó, pero el balón fue a las manos de Oliva. Pero poco más. Las ideas escaseaban, la única solución era encomendarse a los desbordes de un Pibe poco atinado y los centros de Álvaro.

Otra vez sobre la bocina

A balón parado la volvió a tener la Cultural con un chut potente de Guzmán que, de nuevo, sacó Oliva con una gran parada. Pero la épica leonesa volvió a aparecer. Pibe apuró línea de fondo y, con la pierna menos hábil, puso un centro de Manu Justo cabeceó a gol en el 89'.

Y se fueron a por el partido. La tuvo Chacón, con un remate extraño en unos últimos minutos de agobio culturalista, animados por el gol y con una Segoviana a la que le pesó el tanto en contra.

Sin estar fina, como en las últimas semanas, la Cultural logró sacar un punto, de nuevo, in extremis, para poder mantener más de dos partidos de ventaja con el segundo puesto. Los minutos finales siguen salvado a los leoneses.

Llona: «Es alto el porcentaje de premio de los rivales para lo poco que nos generan» El entrenador de la Cultural, Raúl Llona, ha valorado el punto logrado en Segovia en un choque donde «nos hemos intentado adaptar al partido». «Hemos tenido que ir otra vez a remolque. Es alto el porcentaje de premio que se llevan los rivales para lo poco que nos generan», ha lamentado el riojano, que insiste en la importancia de no encajar para ganar. Llona, tras ensalzar la labor de limpieza de nieve en La Albuera, ha explicado que su once buscaba «poder correr» y cambiar de perfil de jugadores en la segunda mitad en un choque donde «el contexto no nos era favorable». Por último, ha destacado que «los partidos acaban cuando el árbitro pita el final» en referencia a los goles en el tiempo de añadido.